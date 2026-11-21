قالت القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني إن حريقًا اندلع في ناقلة نفط شرق المضيق بعد اصطدامها بلغم بحري. ولم يتضح ما إذا كانت الناقلة التي تحدث عنها البيان الإيراني إحدى الناقلتين اللتين أبلغت الهيئة البريطانية عن إصابتهما.

أُصيبت ناقلتا نفط، اليوم السبت، بـ"مقذوفات مجهولة المصدر" أثناء خروجهما من مضيق هرمز قبالة مدينة خصب العُمانية، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

وفي بيان منفصل، قالت القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني إن حريقًا اندلع في ناقلة نفط شرق المضيق بعد اصطدامها بلغم بحري. ولم يتضح ما إذا كانت الناقلة التي تحدث عنها البيان الإيراني إحدى الناقلتين اللتين أبلغت الهيئة البريطانية عن إصابتهما.

وقالت الهيئة البريطانية، في بيانين منفصلين، إن إحدى الناقلتين أُصيبت في مؤخرتها، فيما أُصيبت الأخرى في غرفة المحركات. وأضافت أنها لم تتلقَّ حتى الآن بلاغات عن إصابات بشرية في أيٍّ من الحادثين.

من جهتها، قالت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للجيش الإيراني إن الناقلة التي تحدثت عنها أوقفت تشغيل أنظمة التعريف والملاحة، ودخلت قبل ظهر اليوم منطقة محظورة شرق المضيق رغم التحذيرات المعلنة، ثم اصطدمت بلغم بحري، ما أدى إلى اندلاع الحريق.

وحذّرت القوة البحرية مالكي الناقلات ومشغّليها من دخول المناطق المحظورة، قائلة إن ذلك يعرّض الطواقم والسفن للخطر، وإنها تحمّلهم مسؤولية الحوادث الناجمة عن تجاهل القيود.

وفي تطور آخر، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، بأن دفاعات القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري أسقطت طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو-1" فوق جزيرة قشم في مضيق هرمز.

وبحسب فرانس برس، شنّت الولايات المتحدة هجمات على الجزيرة، الثلاثاء، بعدما قال الحرس الثوري إنه استهدف تجهيزات عسكرية أميركية في البحرين للمرة الثالثة خلال أيام.

ومنذ اندلاع الحرب في أواخر شباط/ فبراير، بهجمات أميركية إسرائيلية على إيران، فرضت طهران قيودًا مشددة على الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره جزء من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وذكرت فرانس برس أن إيران تستهدف سفنًا تحاول عبور المضيق من دون إذنها، فيما فرضت واشنطن حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية، وترافق ناقلات النفط التي تعبر المضيق بأعداد متزايدة.