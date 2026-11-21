قالت السلطات البحرينية إن هجوما إيرانيا أدى إلى اندلاع حريق في منشأة صناعية مدنية، فيما أصدر الحرس الثوري بيانا أكد فيه استهداف رادارين أميركيين في البحرين، وعزا الهجوم إلى انتهاك الولايات المتحدة المجال الجوي الإيراني.

صورة لنيران مشتعلة في البحرين بعد هجوم إيراني، مساء السبت (الشبكة)

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين، السبت، أن ضربة إيرانية سببت حريقا يجري التعامل معه في "منشأة صناعية مدنية" من دون تسجيل إصابات. وفي المقابل، قال الحرس الثوري إنه استهدف رادارين أميركيين في قاعدتي الرفاع وعوالي.

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ونشرت الوزارة في حسابها الرسمي على منصة "إكس": "جراء العدوان الإيراني الآثم... استهداف منشأة صناعية مدنية نتج عنه حريق بالموقع والدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة عليه".

وأكدت أن "المعلومات الأولية تشير إلى وجود أضرار مادية من دون اي إصابات"، من غير أن تقدم تفاصيل عن موقع المنشأة المستهدفة.

وكانت الوزارة أصدرت في وقت سابق تنبيها "بوجود خطر"، ودعت "المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن".

وأفاد اثنان من السكان بتصاعد دخان عقب سماعهما صوت انفجار في جزيرة سترة في شرقي البحرين، والتي تضم مرافق صناعية أبرزها مصفاة "بابكو" النفطية.

وسبق أن هوجمت المصفاة النفطية في آذار/ مارس، في الأيام الأولى من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأصدر الحرس الثوري بيانا صرح فيه باستهداف مقاتلي قوة الجوفضاء "مواقع جيش الولايات المتحدة المعتدي في قاعدتي الرفاع وعوالي في البحرين بنيران صاروخية ومسيرة".

وعزا الاستهداف إلى "استمرار العدوان وانتهاك المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأوضح البيان أن الهجوم استهدف "رادارين تابعين لمنظومات الدفاع الجوي ’باتريوت’".

وحذر من أن "انتهاك المجال الجوي الإيراني من جانب أي دولة أو قوة معتدية لن يمر من دون رد قاس وحاسم".

وجاء في البيان كذلك أن عمليات المرافقة والتغطية الجوية المكلفة التي ينفذها الجيش الأميركي في المنطق لم تحقق الأهداف التي تسعى إليها، بل تكبدت "خسائر فادحة في المعدات والسفن التي يتولى حمايتها".

والأسبوع الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت أميركية في البحرين ثلاث مرات على الأقل.

وأعلنت طهران في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر عن استهداف نظام رادار أميركي في البحرين، في هجوم هو الأول ضد دولة خليجية منذ مطلع أيلول/ سبتمبر.

كذلك أعلنت عن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أميركية في البحرين الأحد، قبل أن تعلن الثلاثاء مجددا عن استهداف منظومة رادار أميركية في البلاد بطائرات مسيرة.

والأربعاء الماضي، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن دفاعاتها الجوية تصدت "لاعتداءات إيرانية غادرة"، كانت الرابعة في أسبوع.

وتقول إيران باستمرار إنها تستهدف مواقع ونقاطا عسكرية أميركية في دول الخليج العربية؛ إلا أن هجماتها منذ بدء الحرب في شباط/ فبراير طالت أيضا منشآت نفطية وبنى تحتية في دول عدة.