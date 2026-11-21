الصين تتحفظ على الانخراط في مفاوضات ثلاثية لخفض الأسلحة النووية، مستندة إلى أن ترسانتها أصغر بكثير من الترسانتين الأميركية والروسية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وروسيا والصين توصلت إلى تفاهم بشأن منع اندلاع حرب نووية، مشيدًا بنتائج القمة الثلاثية التي جمعته بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، الخميس، في مدينة شنتشن الصينية.

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وقال ترامب، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، الجمعة، إن الدول الثلاث توصلت إلى إعلان ثلاثي للسلام هو الأول من نوعه، معتبرًا أن اللقاء أسهم في إحراز تقدم بالمحادثات المتعلقة بنزع السلاح النووي، رغم إقراره بصعوبة التوصل إلى اتفاق لخفض الترسانات النووية.

وكان القادة الثلاثة قد أصدروا، الخميس، إعلانًا مشتركًا أكدوا فيه أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها، ويجب ألّا تقع مطلقًا، مع التعهد بإجراء حوار بشأن خفض المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.

غير أن الإعلان لم يتضمن اتفاقًا على خفض الترسانات النووية أو جدولاً زمنيًا لمفاوضات الحد من التسلح، رغم مساعي ترامب إلى إطلاق محادثات ثلاثية في هذا الشأن.

في مقابلة مع وكالة "رويترز" عقب القمة، أقر ترامب بأن التوصل إلى اتفاق لخفض الأسلحة النووية سيكون صعبًا، مشيرًا إلى أن التخلي عن جزء كبير من الترسانات القائمة يمثل تحديًا أمام قادة الدول المالكة لهذه الأسلحة.

بحسب ترامب، يتفق الرئيس الصيني معه بشأن المبدأ العام للحد من الأسلحة النووية، لكن تحويل هذا التوجه إلى اتفاق عملي لا يزال صعبًا، مؤكدًا عزمه مواصلة إثارة المسألة في المحادثات المقبلة.

أما الصين، فتتحفظ على الانخراط في مفاوضات ثلاثية لخفض الأسلحة النووية، مستندة إلى أن ترسانتها أصغر بكثير من الترسانتين الأميركية والروسية، في حين تسعى واشنطن إلى إشراك بكين في أي ترتيبات مستقبلية للحد من التسلح.

وتُعد قمة شنتشن أول اجتماع ثلاثي من نوعه بين قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين، وسط مساعٍ لإعادة ترتيب العلاقات بين القوى الكبرى، في ظل استمرار التوترات الدولية والمخاوف المرتبطة بالأسلحة النووية.