بحسب تقارير أميركية، لم تسفر الاتصالات المكثفة حتى الآن عن تقدم ملموس نحو اتفاق، في وقت تتواصل فيه الضغوط الإسرائيلية على الإدارة الأميركية لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

تتواصل المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وسط خلافات بشأن شروط التسوية والبرنامج النووي الإيراني، فيما تؤكد طهران استعدادها لمواصلة المسار الدبلوماسي، مقابل تشديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على أن الشروط المطروحة لا تزال غير مقبولة بالنسبة إلى واشنطن.

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وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال منفتحة على الحل الدبلوماسي لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى استمرار تبادل الرسائل عبر الوسطاء، لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن عدم تجدد المواجهة العسكرية.

وأوضح عراقجي أن طهران تريد ضمانات تؤكد جدية واشنطن في التوصل إلى تسوية، معتبرًا أن استئناف المفاوضات يتطلب توافر الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق مستدام.

وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي، أكد الوزير الإيراني أن الاحتفاظ بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب يمثل خطًا أحمر بالنسبة إلى بلاده، مع إبداء الاستعداد لبحث تسوية عادلة تراعي المصالح والاحتياجات الإيرانية.

وكانت مقترحات سابقة قد تضمنت إمكان تخفيف مستوى تخصيب المخزون الإيراني تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن مصير هذه المقترحات لم يُحسم.

وتشير تقديرات سابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران كانت تمتلك 440.9 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآتها النووية في حزيران/ يونيو 2025، فيما لا تزال الكمية المتبقية من هذا المخزون غير معروفة.

في المقابل، قال ترامب، الجمعة، إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها لا تعرض شروطًا يمكنه قبولها، مجددًا التأكيد على رفضه امتلاك طهران سلاحًا نوويًا.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود القطرية لتقريب المواقف بين الجانبين، بعدما التقى مبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والمبعوث علي الثوادي، في برلين الخميس، لبحث إمكان استئناف المفاوضات.

وكان وفد فني إيراني قد زار الدوحة خلال الأسبوع الماضي، فيما أجرى عراقجي اتصالات ولقاءات في عدد من دول المنطقة لبحث سبل تجاوز الجمود في المحادثات.

وبحسب تقارير أميركية، لم تسفر الاتصالات المكثفة حتى الآن عن تقدم ملموس نحو اتفاق، في وقت تتواصل فيه الضغوط الإسرائيلية على الإدارة الأميركية لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

وكان ترامب قد قال إنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن الخطوة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سينتظر حتى مطلع العام الجديد قبل حسم موقفه.