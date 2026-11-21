أثير مجددا جدل حول تغيير العقيدة النووية الإيرانية في الأوساط السياسية داخل البلاد، لا سيما في صفوف المتشددين، في ضوء الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران وتعرضت خلالها المنشآت النووية الإيرانية لهجمات مكثفة.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب ما نقلت عنه وسيلة إعلام رسمية، إن الصين وروسيا تعارضان أي تغيير في العقيدة النووية لطهران، في ظل دعوات داخلية الى إجراء تعديل مماثل.

وفي مقابلة نُشرت السبت مع صحيفة "إيران ديلي" الحكومية، وصف عراقجي هذه القضية بأنها "واسعة وجادة"، وتستقطب "مؤيدين ومعارضين".

وأضاف أن "روسيا والصين تعارضان" أي تغيير في العقيدة النووية الإيرانية، علما بأن البلدين يرتبطان باتفاقات تعاون إستراتيجي مع طهران.

وقال عراقجي "المهم أن عقيدتنا لم تتغير حتى الآن، وأن مواقفنا الرسمية لا تزال كما كانت عليه".

وأثير مجددا جدل حول تغيير العقيدة النووية الإيرانية في الأوساط السياسية داخل البلاد، لا سيما في صفوف المتشددين، في ضوء الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران وتعرضت خلالها المنشآت النووية الإيرانية لهجمات مكثفة.

ويرى بعض مؤيدي هذا التغيير أنه قد يمهد الطريق لطهران لتطوير سلاح نووي كأداة ردع.

وتمنع إيران منذ تموز/يوليو 2025 زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، بعد حملة القصف التي شنتها إسرائيل عليها لمدة 12 يوما، وانضمت إليها الولايات المتحدة. وطالت الضربات منشآت نووية.

وتشير طهران إلى مخاوف امنية، وتندد بموقف الوكالة لعدم إدانتها الهجمات على منشآتها النووية.

والأسبوع الماضي، حضت الوكالة الأممية إيران على اتخاذ "خطوات تدريجية" للسماح للمفتشين بالعودة إلى المنشآت النووية الرئيسية، مؤكدة أن وصولهم اليها يُعد "أمرا بالغ الأهمية".

ولطالما أكّدت طهران سلمية برنامجها وطابعه المدني، مستندة إلى فتوى من المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، يحرّم فيها استخدام أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية.

وقال عراقجي "هناك من يعتقد بضرورة الإبقاء على العقيدة النووية للبلاد في شكلها الحالي، في حين يتحدث آخرون عن حاجة إلى تغييرها. ولكل من الطرفين حججه ومبرراته".

وقُتل علي خامنئي في غارة أميركية إسرائيلية استهدفت مجمعه في وسط طهران في اليوم الأول من الحرب في 28 شباط/فبراير.

ولم يصدر نجله المرشد الحالي مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ تعيينه في آذار/مارس، أي قرار يشكل تراجعا عن الفتوى التي أصدرها والده.