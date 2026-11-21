هجمات حوثين باتجاه الرياض، وإصابة ناقلتي نفط بمقذوفات في هرمز. تصدرت ملفات المناخ والتسلح والأمن السيبراني المشهد، فيما أعلنت الأرجنتين عن مشروع ضخم لتصدير الغاز الطبيعي المسال؛ في ما يلي أبرز أنباء العالم السبت:

شن الحوثيون في اليمن ضربات على الرياض فجر السبت، غداة توعدهم بالرد على "عملية خاصة" للتحالف تستهدف قدراتهم العسكرية وتشمل ميناء الحديدة في غرب البلاد وصنعاء ومناطق أخرى.

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وأعلن التحالف في وقت مبكر السبت، أنه اعترض ثلاثة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض، بعدما أفاد صحافي في العاصمة السعودية بسماع دوي انفجارات.

مضيق هرمز

أصابت "مقذوفات مجهولة المصدر" ناقلتي نفط أثناء خروجهما من مضيق هرمز، بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فيما تحدثت إيران عن اندلاع حريق على متن سفينة.

إلى ذلك، أعلنت طهران إسقاط طائرة مسيّرة أميركية فوق أجواء جزيرة قشم.

مؤتمر "كوب31"

مدد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب31) المنعقد في أنطاليا بتركيا أعماله حتى السبت وسط تواصل المحادثات بين مئتي بلد سعيا لتخطي الخلافات بشأن مجموعة من القضايا على غرار الوقود الأحفوري والتمويل، فيما غادر عدد من الوزراء وبدأ تفكيك الأجنحة.

إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب ما نقلت عنه وسيلة إعلام رسمية، إن الصين وروسيا تعارضان أي تغيير في العقيدة النووية لطهران، في ظل دعوات داخلية الى إجراء تعديل مماثل.

روسيا/ أوكرانيا

رصد الجيش الفنلندي "هجوما بطائرة مسيّرة" على سفينة شحن روسية في شرق بحر البلطيق؛ بحسب ما أفادت وزارة الدفاع.

الاتحاد الأوروبي

اقترح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا فرض ضريبة على الشركات التكنولوجية العملاقة لتمويل الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال عرضه خطة إنفاق جديدة للفترة من 2028 إلى 2034.

جنيف/ الأمم المتحدة

اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف حول أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل، السبت على تمهيد الطريق أمام إطار دولي محتمل لتنظيم استخدام هذه الأسلحة التي يطلق عليها معارضوها تسمية "الروبوتات القاتلة"، بعد محادثات شاقة استمرت خمسة أيام.

إيبولا

شدّد رئيس قسم التوزيع اللوجستي في منظمة "هانديكاب إنترناشونال" جيروم برتران في مقابلة، على أن وصول طواقم المساعدات الإنسانية إلى المناطق المعزولة أساسي لمكافحة التفشي الأكبر لوباء إيبولا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنه يبقى رهنا بتجاوز ثلاثة تحديات رئيسية.

الولايات المتحدة

اخترق قراصنة وزارة الزراعة الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي في هجمات سيبرانية، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية، وسط مخاوف متزايدة تفاقمها سلسلة الأعطال التقنية الأخيرة التي طالت مؤسسات أميركية رئيسية.

إلى ذلك، أعلن الباحث الأميركي من أصل تركي ليفنت ألبوغه أنه تمكّن من حلّ فرضية ريمان التي تُعتبر من أهم المسائل الرياضية في العالم، وذلك بمساعدة نموذج للذكاء الاصطناعي طوّرته شركة "أنثروبيك".

الأرجنتين

أعلنت الحكومة الأرجنتينية عن حوافز لمشروع ضخم لتصدير الغاز الطبيعي المسال، مع خطط لاستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار دولار بحلول العام 2050.