الرئيس الإيراني يدعو إلى إنهاء حالة "اللاحرب واللاسلم" التي تعيشها بلاده، محذرًا من تداعيات استمرار عدم اليقين، فيما اعتبر رئيس البرلمان، قاليباف، أن واشنطن انتقلت إلى محاولة إضعاف إيران من الداخل بعدما أدركت صعوبة شن حرب جديدة عليها.

دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إلى الخروج سريعًا من حالة "اللاحرب واللاسلم"، محذرًا من أضرار استمرار عدم اليقين على بلاده، فيما اعتبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن الولايات المتحدة باتت تعطي الأولوية للضغط الاقتصادي وزعزعة الاستقرار الداخلي لإيران، بعدما أدركت، بحسب تقديره، صعوبة شن حرب جديدة عليها، وذلك في ظل تجدد الضربات المتبادلة في المنطقة.

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وقال بزشكيان، خلال اجتماع مع مسؤولين محليين من المحافظات الإيرانية، إن استمرار حالة "اللاحرب واللاسلم" يضر بالبلاد، داعيًا إلى "الخروج من حالة عدم اليقين الناجمة عنها في أسرع وقت ممكن، بعزة واقتدار"، معتبرًا أن حسم هذا الوضع بصورة عقلانية من شأنه إتاحة معالجة كثير من المشكلات، بحسب ما نقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية.

وشدد على أهمية التواصل مع المواطنين والحوار معهم لتعزيز قدرة المجتمع على الصمود، مشددًا على ضرورة شرح الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد لمختلف فئات المجتمع، وقال: "إذا تضافرت جهودنا، أمكننا معالجة المشكلات والقضايا الراهنة في البلاد".

من جانبه، اعتبر قاليباف أن إيران حققت مستوى من الردع العسكري يجعل خصومها يدركون أنهم لا يستطيعون شن حرب أخرى على غرار الحرب التي اندلعت في شباط/ فبراير الماضي واستمرت نحو 40 يومًا.

وقال إن واشنطن جعلت، نتيجة لذلك، "زعزعة الأمن الداخلي الإيراني وممارسة الضغط الاقتصادي والدفع نحو انهيار البلاد من الداخل" أولويتها، مشددًا على أن مواجهة هذه المحاولات تتطلب تعزيز الوحدة الداخلية وتحقيق ردع مستدام، باعتباره السبيل لإبعاد خطر الحرب.

وأضاف قاليباف، بحسب وكالة "فارس"، أن حالة "اللاحرب واللاسلم" لا يمكن أن تستمر، محذرًا من تحويل الخيارات المطروحة إلى سجال سياسي داخلي، وقال: "علينا ألا نقع في فخ هذه السجالات السياسية، فنُتّهم بالتخاذل إذا تحدثنا عن التفاوض، ونُوصَف بأننا دعاة حرب إذا تحدثنا عن الحرب".

هجمات متجددة في الخليج وتوتر مع السعودية

وتأتي التصريحات الإيرانية غداة هجوم على البحرين أعلنت المنامة، الأحد، أنه استهدف منشأة صناعية مدنية وأسفر عن إصابة شخصين، أحدهما مواطن بحريني حالته مستقرة، والآخر مقيم باكستاني في حالة حرجة.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف رادارات لمنظومات دفاع جوي أميركية من طراز "باتريوت" في قاعدتي الرفاع والعوالي. وتُعد هذه أحدث الهجمات ضمن سلسلة ضربات أعلنت طهران تنفيذها في البحرين منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، عقب ضربات أميركية على جزيرة قشم الإيرانية.

وفي ردها، أدانت السعودية الهجوم على المنشأة البحرينية، وحمّلت طهران عواقب استمرار ما وصفته بـ"اعتداءاتها الغاشمة" على دول الخليج، مؤكدة تضامنها مع البحرين. وتزامن ذلك مع إعلان التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الغربية للمملكة، وطائرة مسيّرة استهدفت منطقة الرياض، في ظل تكثيف الحوثيين هجماتهم على المطارات والمنشآت النفطية والعسكرية السعودية خلال الأسابيع الأخيرة.