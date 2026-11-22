بين نفي واشنطن إصابة أهداف عسكرية وإعلانها ضرب موقع صاروخي في جزيرة قشم، تتواصل التحركات القطرية لاحتواء التصعيد وإعادة الطرفين إلى مسار التفاوض، وسط تمسكهما بشروط متباينة لإنهاء الحرب.

تتواصل التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة، في اليوم الـ158 منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، واليوم الـ267 من الحرب بين الجانبين، وسط تصاعد الهجمات وتبادل التهديدات، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لإحياء المفاوضات.

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أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رادارين للدفاع الجوي من طراز "باتريوت" تابعين للجيش الأميركي في قاعدتي الرفاع والعوالي بالبحرين، فيما أفادت وكالة "فارس" بسماع دوي انفجار من جهة البحر في مدينة سيريك جنوبي إيران.

في المقابل، قالت البحرين إن هجوما إيرانيا استهدف منشأة صناعية مدنية مساء السبت، ما أدى إلى اندلاع حريق دون تسجيل إصابات. وأعلن الحرس الثوري شن هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع عسكرية أميركية في المملكة، التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي.

كما أعلنت المنامة أنها أبلغت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتجدد الهجمات الإيرانية، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها، بما في ذلك الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي طهران، قال المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي الإيرانية إبراهيم رضائي إن بلاده أثبتت أن تهديداتها "حقيقية وقابلة للتنفيذ"، داعيا واشنطن إلى الاختيار بين الاستسلام للصواريخ أو للدبلوماسية، ومؤكدا أن إيران سترد على الهجمات باستهداف إسرائيل.

وأضاف رضائي، وفق وكالة "تسنيم"، أن أي استهداف للبنية التحتية الإيرانية، بما فيها مصافي النفط ومحطات الطاقة، سيقابله استهداف مماثل للبنية التحتية الإسرائيلية.

من جهتها، نفت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تعرض مقاتلة من طراز "إف-16" للإصابة، مؤكدة سلامة طائراتها في المنطقة، كما نفت إصابة رادار عسكري في البحرين، وأعلنت استهداف موقع لإطلاق الصواريخ تابع للحرس الثوري في جزيرة قشم.

وعلى الصعيد السياسي، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمسكه بالتوصل إلى اتفاق "حقيقي ودائم" يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، متهما طهران بالتراجع عن تعهداتها. كما أكد أن إيران ترغب في اتفاق، لكنه شدد على رفض أي تفاهم لا يلبي شروطه.

وفي سياق الوساطة، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقيا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في برلين، لبحث جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.

وكان وفد قطري قد زار طهران، وأجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في إطار مساعي إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن المحادثات استمرت نحو ساعتين، مشيرا إلى استمرار التواصل مع الوسطاء، ومن بينهم قطر، لبحث فرص استئناف المسار الدبلوماسي.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة فتح مضيق هرمز لا تتطلب سوى قبول الولايات المتحدة بالشروط الإيرانية، التي وصفها بأنها معقولة ومتوافقة مع القانون الدولي، مضيفا أن حل الأزمة يستلزم إقرار واشنطن بأخطائها وتنفيذ تعهداتها السابقة.

وفي تصريحات أخرى، تحدث ترامب عن رغبة طهران في إنهاء الحرب عبر اتفاق، لكنه قال إن شروطها لا تتوافق مع ما تقبله واشنطن.

كما نفى استياءه من نائبه جي دي فانس بسبب تصريحات ربط فيها خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي بالحرب على إيران، مؤكداً أنه كان سيضيف إلى بيان فانس تأكيدا على ضرورة مواصلة الحرب لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.