تعرضت سفينتان روسيتان لهجوم بمركبات مسيّرة في ليبيا، مساء الأحد، وقال موقع "أكسيوس" الأميركي إن جهاز الأمن الأوكراني يقف وراء الهجوم، فيما أكدت السلطات شرقي ليبيا الحادثة، وقالت إنها فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، مساء الأحد، بأن جهاز الأمن الأوكراني نفذ هجوما بعيد المدى استهدف سفينة حربية روسية في ليبيا، وفي وقت لاحق أفادت السلطات في شرقي ليبيا بتعرض سفينة روسية ثانية لهجوم بمسيّرات قرب بنغازي.

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وجاء ذلك في تدوينة نشرها الموقع عبر منصة "إكس"، نقلا عن مصدر وصفه بـ"المطلع على العملية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال "أكسيوس" إن جهاز الأمن الأوكراني شن الهجوم بعيد المدى على السفينة الحربية الروسية في ليبيا.

وأعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تسجيل 10 إصابات لروس وليبيين في هجوم على سفينة روسية بقاعدة بنغازي البحرية، وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين عسكريين ليبيين أن القوات البحرية والجوية اعترضت أكثر من 12 زورقا مسيّرا قبالة سواحل بنغازي.

وكانت قد أعلنت في وقت سابق أن التحقيقات الأولية ترجح تعرض سفينة روسية راسية في قاعدة بنغازي البحرية لهجوم بمركبات مسيّرة.

وفي وقت لاحق من مساء الأحد، أفادت السلطات في شرقي ليبيا بأن سفينة تجارية ثانية تعرضت لهجوم بمسيرات قرب مدينة بنغازي.

وقالت وزارة الصحة في حكومة بنغازي في بيان إن سفينة تجارية "تعرضت للاستهداف مساء اليوم بواسطة زوارق مسيرة قبالة سواحل مدينة بنغازي"، لافتة الى إصابة عدد من أفراد طاقمها.

وفي ما يخص الهجوم الأول، أوضحت السلطات أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وتوقفت في ميناء بنغازي للتزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين.

وأدانت حكومة حماد الهجوم، معتبرة إياه اعتداء خطيرا على السيادة الليبية، وأعلنت فتح تحقيق بالتنسيق مع السلطات الروسية لكشف ملابساته والجهة التي تقف وراءه.

وحذرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية من إقحام الموانئ والمنشآت المدنية في صراعات خارجية، مؤكدة رفضها تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية.

وفي 3 آذار/ مارس الماضي، أعلنت السلطات الليبية تعرض ناقلة الغاز الروسية "أركتيك ميتاغاز" لانفجارات وحريق أدى إلى غرق أجزاء منها قبالة ميناء سرت، مع إنقاذ طاقمها البالغ عدده 30 شخصا.

وآنذاك، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوكرانيا باستهداف الناقلة بزوارق مسيرة انطلقت من السواحل الليبية، فيما نفت جهات ليبية استخدام أراضي البلاد لتنفيذ الهجوم.