قصف إيراني يصيب شخصين بالبحرين وسط تنديد سعودي، والتحالف يعترض صاروخا حوثيا. مفاوضات حكومية بين نتنياهو وآيزنكوت، واعتداءات مستوطنين بالضفة. لبنان يضبط متفجرات سورية، ومسيّرات تضرب الخرطوم. قتيل بقصف كييف، وإتلاف مخدرات ضخمة بسورية، وحريق جاكرتا يفقد العشرات.

أعلنت البحرين، اليوم الأحد، إصابة شخصين أحدهما في حالة حرجة غداة قصف إيراني قالت المنامة إنه استهدف "منشأة صناعية مدنية"، في هجوم هو الرابع منذ منتصف الشهر الجاري، فيما حمّلت السعودية طهران عواقب استمرار "اعتداءاتها الغاشمة" ضد دول الخليج.

وأعربت الخارجية السعودية في بيان عبر "إكس" عن إدانتها "بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين الشقيقة"، مؤكدة "تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها".

تركيا

رفض الاتحاد الأوروبي الأحد أي إقرار لاتفاق مناخي لا يأتي على ذكر الوقود الأحفوري، وذلك في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب31" الذي أصبح الأطول من نوعه.

إسرائيل

أجرى معسكرا بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، اليوم الأحد، جولة جديدة من المفاوضات بشأن إمكان تشكيل ائتلاف حكومي، وسط توقعات أن تواجه العملية عقبات بسبب مطالب رئيس الحكومة المنتهية ولايته.

إرهاب المستوطنين

أضرم مستوطنون ليل السبت - الأحد النار في ممتلكات للأهالي في أربع قرى في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمصادر فلسطينية.

الرياض

أعلن التحالف بقيادة السعودية، الأحد، أنه اعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الغربية للسعودية المطلة على البحر الأحمر، فيما تتواصل الهجمات المتبادلة بين الحوثيين المدعومين من إيران والرياض.

بيروت

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية تهريب أكثر من 260 كيلوغراما من المواد المتفجرة من سورية ضبطت في شرق لبنان، وذلك بعد أكثر من شهر على ضبطه شحنة متفجرات تابعة لحزب الله.

الخرطوم

استهدفت طائرات مسيّرة العاصمة السودانية، الأحد، ما ألحق أضرارا بمنازل سكنية ومبنى تابع للأمم المتحدة، بحسب شهود عيان والمنظمة الدولية.

كييف

قُتل شخص جرّاء ضربة روسية استهدفت مبنى سكنيا شمال كييف وأدت إلى انهياره جزئيا، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية، الأحد، محذّرة من احتمال وجود مزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

دمشق

أعلنت سورية، الأحد، إتلاف كميات كبيرة من المخدرات، شملت 400 مليون حبة كبتاغون وأكثر من 12 طنا من الحشيش، كانت ضبطتها قوات الأمن في عمليات متلاحقة.

طرابلس

أعلنت هيئة السلامة الوطنية وهي الدفاع المدني في ليبيا، الأحد، انفجار ذخيرة في قاعدة بنغازي البحرية في الشرق الليبي من دون الإعلان عن أي خسائر أو إصابات.

واشنطن

عدّ حاكم ولاية واشنطن الأميركية أن عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ("آيس") "خرجوا عن السيطرة"، بعدما أوقفوا شخصين كانا على وشك دخول طائرة في المطار الرئيسي بمدينة سياتل السبت بتهمة تجاوز مدة الإقامة القانونية.

باريس

قالت الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية، أليس روفو، إن فرنسا تأمل استعادة "التوازن" و"الفاعلية" في العلاقات الثنائية مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة، مع إعطاء الأولوية لإيجاد بديل في أسرع وقت من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل).

جوبا

قُتل 15 مدنيا على الأقل في هجوم شنّه متمرّدون، الأحد، في مناطق في الشمال الغربي لدولة جنوب السودان، وفق ما أفادت مصادر محلية، مرجّحة ارتفاع الحصيلة.

رانغون

أعلنت بورما، الأحد، اتّخاذ إجراءات قضائية ضد عشرات الأشخاص، بينهم مسؤولون محليون، بتهمة ابتزاز رجال يسعون إلى تجنّب الخدمة العسكرية الإلزامية واحتجازهم بصورة غير قانونية.

جاكرتا

قُتل ثلاثة أشخاص وفُقد 36 آخرون جراء حريق اندلع في مصنع حلويات غرب جاكرتا، وفق ما أعلن مسؤول في هيئات الإغاثة الإندونيسية، الأحد.

سيول

أعلن وزير التعليم في كوريا الجنوبية، الأحد، استقالته على خلفية فضيحة الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي التي كُشف عنها الأسبوع الماضي، قبيل إجراء امتحانات القبول الجامعي السنوية.