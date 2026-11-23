أعلن الجيش الإيراني، الإثنين، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز "لوكاس" شرقي مضيق هرمز بواسطة منظومات دفاع محلية، بالتزامن مع فرض إدارة ترامب عقوبات جديدة شملت 8 أفراد و22 كيانا في إيران والإمارات وتركيا وهونغ كونغ، وسط تعثر التفاهمات السابقة.

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الإثنين، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز "لوكاس" فوق مياه الخليج، شرقي مضيق هرمز.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش، في بيان، إن منظومات دفاع جوي محلية الصنع، تعمل تحت إشراف شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد، استهدفت المسيّرة ودمرتها.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأميركي على ما أورده الجيش الإيراني.

وفي سياق ذي صلة، ذكر ‌إخطار ​في ​موقع وزارة ⁠الخزانة ​الأميركية اليوم ​الإثنين، أن ​الإدارة ​الأميركية بقيادة الرئيس ‌دونالد ⁠ترامب، أصدرت ​عقوبات ​جديدة ⁠متعلقة ​بإيران ​تستهدف ⁠عشرات الأشخاص ⁠والكيانات.

وقالت الخزانة الأميركية: "أدرجنا 8 أفراد و22 كيانا في إيران والإمارات وتركيا وهونغ كونغ ضمن العقوبات المرتبطة بإيران".

وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وردت الأخيرة بهجمات على إسرائيل و"منشآت عسكرية أميركية" في دول عربية.

ووقّعت واشنطن وطهران في 18 حزيران/ يونيو الماضي مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر في ظل خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الإستراتيجي.

ومنذ تموز/ يوليو الماضي، تتجدد المواجهات بين واشنطن وطهران من حين لآخر، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع في ظل تداعياته الاقتصادية والسياسية إقليميا ودوليا.