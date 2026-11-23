في ظل تباين المواقف داخل واشنطن، تستعرض إيران قدراتها الصاروخية، فيما يواصل الحرس الثوري تشديد قبضته على مضيق هرمز، وسط تطورات تهدد أمن الملاحة وإمدادات النفط.

لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية إصدار أوامر بشن هجمات عسكرية على إيران بعد الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها، متهما طهران بالمماطلة في المفاوضات واتخاذ مواقف أكثر تشددا، في وقت تتواصل فيه الضغوط الإسرائيلية على واشنطن لاستئناف العمليات العسكرية.

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وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة هاتفية مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إذ حذر من أن استمرار تعثر المحادثات قد يدفعه إلى إصدار أوامر عسكرية مع بداية العام الجديد، معتبرا أن المفاوضين الإيرانيين باتوا أكثر عدائية مقارنة بالفترة التي سبقت انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يواصل حث ترامب وفريقه على شن هجوم على إيران في أقرب وقت ممكن، في ظل مساعٍ إسرائيلية لدفع الإدارة الأميركية نحو تصعيد المواجهة مع طهران.

وعلى منصة "تروث سوشال"، قال ترامب إن إيران أطلقت خلال الأسبوع الماضي عددا من الطائرات المسيرة والصواريخ يفوق ما أطلقته في أي فترة أخرى منذ أكثر من عام، مضيفا أن القوات الأميركية أسقطتها جميعا، ولم تتمكن من إلحاق أي أضرار.

وتأتي هذه التهديدات في ظل تباين داخل الإدارة الأميركية بشأن كيفية التعامل مع الملف الإيراني؛ إذ يدفع تيار يقوده وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة، بدعم من الضغوط الإسرائيلية، نحو استئناف العمليات العسكرية الكبرى وتوجيه ضربة وصفها بأنها حاسمة لإيران.

في المقابل، يفضل تيار آخر يضم مستشارين للرئيس الأميركي وحلفاء لواشنطن في المنطقة، إتاحة مزيد من الوقت أمام المساعي الدبلوماسية، واستكشاف فرص التوصل إلى اتفاق يشمل الملف النووي، مع مواصلة الاعتماد على الحصارين البحري والبري للضغط على طهران وتقويض قدراتها الاقتصادية والمالية.

وبين هذين التوجهين، يبدو ترامب مائلا إلى خيار استئناف الضربات العسكرية، مع إمهال المسار الدبلوماسي حتى نهاية العام، بالتزامن مع تهديده بإغراق أي سفن تحاول كسر الحصار المفروض على إيران.

في المقابل، تتمسك طهران بمواقفها رغم تصاعد الضغوط الأميركية، وتتعامل مع التهديدات العسكرية باعتبارها امتداداً لسياسة الضغط الرامية إلى دفعها لتقديم تنازلات في المفاوضات، بينما تسعى القيادة الإيرانية إلى إنهاء حالة "اللا حرب واللا سلم" دون التخلي عن مواقفها.

وعلى الصعيد العسكري، كشفت إيران عن منصة صاروخية جديدة قادرة على إطلاق صاروخين يعملان بالوقود السائل في وقت واحد، وذلك خلال جولة أجراها كبار قادة الحرس الثوري داخل قاعدة صاروخية تحت الأرض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعراض طهران قدراتها العسكرية واستمرار تطوير ترسانتها الصاروخية، رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآتها العسكرية خلال الحرب التي اندلعت أواخر شباط/فبراير الماضي.

وفي تطور متصل، أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلتي نفط عملاقتين لانفجارين وتوقفهما عن الإبحار، إثر اصطدامهما بألغام بحرية شمال جزيرة غنم وشرق مضيق هرمز.

وقالت بحرية الحرس الثوري، في بيان بثه التلفزيون الإيراني، إن الناقلتين كانتا تسيران عبر مسارات وصفتها بأنها "غير مصرح بها" داخل نطاق المضيق، ولم تلتزما بالتعليمات الصادرة عن القوة البحرية الإيرانية.

وحذر الحرس الثوري مالكي ناقلات النفط والشركات التجارية وشركات الشحن من مخالفة تعليماته، مؤكداً أن مضيق هرمز يخضع بالكامل لسيطرة قواته ومراقبتها، ومعتبراً أن الاعتماد على ما وصفهم بـ"المهربين"، بمن فيهم قادة القيادة المركزية الأميركية، سيعرّض الشركات ومالكي السفن لخسائر كبيرة قد تصل إلى الإفلاس.