أفادت مصادر أمنية تركية بأن حزب العمال الكردستاني أخلى 14 قاعدة إضافية في شمال العراق، مشيرة إلى أن "كل خطوة إيجابية تقربنا من تحقيق الهدف المتمثل في إعادة دمج العائدين إلى البلاد في المجتمع بنجاح".

أخلى حزب العمال الكردستاني 14 قاعدة إضافية في شمال العراق، في خطوة مهمة في عملية السلام القائمة بينه وبين السلطات التركية، وفق ما أفادت أجهزة الاستخبارات التركية.

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وأوردت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية نقلا عن "مصادر أمنية"، قولها إن القواعد الواقعة في منطقة خواكورك "أخليت في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026. (...) وكل خطوة إيجابية تقربنا من تحقيق الهدف المتمثل في إعادة دمج العائدين إلى البلاد في المجتمع بنجاح، وفق الشروط التي ينص عليها القانون".

و"مصادر أمنية" هو تعبير يشير عادة إلى جهاز الاستخبارات الوطنية.

وقالت المصادر، إن "نجاح العملية يتوقف على خطوات ملموسة كهذه يمكن التحقق منها ميدانيا واعتبارها دليلا على إرادة المضي بالعملية حتى نهايتها".

وأضافت أن الجيش التركي جعل القواعد التي أخلاها الحزب "غير صالحة للاستخدام".

وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر، عبر وكالة الأنباء الكردية "فرات"، أنه سحب أخيرا جميع مقاتليه من الأراضي التركية ومن مواقعهم في شمال العراق، "كي لا تعتبرهم الدولة التركية تهديدا".

وأكدت أنقرة حينها أن حزب العمال الكردستاني أخلى أربع قواعد في خطوة مهمة في مسار عملية السلام.

وبموجب اتفاق سلام مع تركيا، أعلن حزب العمال الكردستاني في أيار/ مايو 2025 حلّ نفسه، قبل أن يقيم في تموز/ يوليو من العام ذاته مراسم رمزية لتسليم السلاح في شمال العراق.

ينص الاتفاق على وضع حد لنزاع استمر أربعة عقود وأسفر عن مقتل نحو 50 ألف شخص، وفق أنقرة، رغم وجود عقبات عدة.

في الوقت نفسه، اتهم الحزب حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان بعدم المضي قدما في عملية السلام بالجدية والسرعة اللازمتين.