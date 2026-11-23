تبحث واشنطن خطة لتدريب جنود سوريين على إزالة الألغام بمشاركة 15 دولة حليفة، مما قد يعيد قوات أميركية محدودة إلى سورية العام المقبل؛ وسط عقبات تتعلق بـ"قوانين ليهي" الأميركية لحقوق الإنسان، وتردد مسؤولين بوزارة الدفاع السورية.

لقاء الشرع وترامب في أنقرة على هامش قمة "ناتو" في الثامن من يوليو 2026 (Getty Images)

تناقش الولايات المتحدة خططا لتدريب جنود سوريين على إزالة الألغام، في ما سيكون أول مهمة تدريبية أميركية مع الجيش السوري منذ وصول مقاتلين سابقين في المعارضة المسلحة إلى الحُكم في دمشق عام 2024.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن خمسة مصادر مطلعة، أن اقتراح مهمة التدريب متعددة ​الجنسيات لا يزال يواجه عقبات قانونية في الولايات المتحدة وحالة من التشكك من جانب بعض العناصر في الجيش السوري.

لكن في حال المضي في المقترح، ‌قد تشهد سورية عودة عدد قليل من القوات الأميركية العام المقبل، بعد عام واحد فقط من سحب المهمة التي استمرت عشر سنوات لمحاربة تنظيم داعش".

وقالت أربعة من المصادر إن البرنامج الأولي سيركز على التدريب على إزالة الألغام والتخلص الآمن من الذخائر، لكنه قد يكون، في حالة نجاحه، نموذجا لتعاون أوسع نطاقا.

ويتضمن الاقتراح البناء على عمل ما يعرف بمركز تنسيق دمشق، الذي أُنشئ العام الماضي ​في الأردن، لتسهيل التعاون بين السلطات السورية، والقوات الأميركية، والحلفاء الإقليميين.

وقال الناطق باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي، تيم هوكينز، إن مركز تنسيق دمشق ​يواصل عمله دعما لسورية مستقرة وموحدة وتنعم بالسلام، ولم تُتخذ بعد قرارات نهائية بشأن هيكله المستقبلي، والمهام التي سيركز عليها.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ترحب بوجود شريك في دمشق ملتزم بالتصدي لتنظيم داعش.

وقال ​مصدر مشارك في المناقشات إن الإطار المقترح سيشمل أيضا أفرادا من نحو 15 دولة حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا والسعودية والإمارات، وفق "رويترز".

تقارب

وسيشكل ​تعزيز التعاون العسكري خطوة إضافية في طريق التقارب بين واشنطن ودمشق منذ الإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

ورفعت واشنطن العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق المفروضة على سورية في كانون الأول/ ديسمبر 2025، وحذفت اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب في آب/ أغسطس 2026، وخففت القيود المفروضة على تصدير الأسلحة والخدمات الدفاعية في تشرين الأول/ أكتوبر، مما سمح بدراسة التراخيص ​على أساس كل حالة على حدة.

لكن لا تزال هناك عقبات من كلا الجانبين أمام التعاون العسكري المباشر؛ ففي الولايات المتحدة، يحظر تشريع يُعرف باسم "قوانين ليهي" تقديم ​أي مساعدة أميركية لوحدات قوات الأمن الأجنبية عندما تتوفر معلومات موثوقة تفيد بارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال اثنان من المصادر إن المسؤولين الأميركيين سيحتاجون إلى التحقق من خلفيات الجهات السورية ‌المستفيدة قبل ⁠تقديم التمويل.

وتنبع المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان جزئيا من خلفيات بعض القادة في قوات الأمن السورية الجديدة، بمن فيهم أعضاء سابقون في فصائل مسلّحة. كما وثق محققو الأمم المتحدة انتهاكات ارتكبتها قوات تابعة للسلطات الجديدة.

وعلى الجانب السوري، قالت المصادر إن بعض المسؤولين في وزارة الدفاع السورية يبدون ترددا في السماح لأفراد من الجيش الأميركي بالدخول إلى مؤسسات الوزارة ومنشآتها، مما يعقد جهود وضع برامج تدريبية.

ونُشر في السابق، مئات الجنود الأميركيين في سورية ​دون التعاون مع نظام الأسد أو مع ​قوات المعارضة المسلحة التي أطاحت به ⁠في نهاية المطاف. وعمل الأميركيون بشكل أساسي مع القوات الكردية في إطار "عملية العزم الصلب"، لمحاربة تنظيم داعش في كل من سورية والعراق.

وانسحبت آخر القوات الأميركية من سورية في نيسان/ أبريل من هذا العام ومن العراق في أيلول/ سبتمبر، على ​الرغم من أن العملية الأوسع نطاقا لم تنته بالكامل بعد.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، بأن وزير الدفاع السوري ​مرهف أبو قصرة التقى ⁠بقائد العملية، ليام هولين، في دمشق يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال مصدر عسكري سوري إن اللقاء تضمن مناقشات بشأن آلية التنسيق متعددة الجنسيات المقترحة، وخطط تدريب القوات السورية على إزالة الألغام والتخلص من الذخائر، بالإضافة إلى مساعدة غير محددة في مجال أمن الحدود.

ومن بين الخيارات قيد الدراسة، تدريب الجنود السوريين في كل من الأردن وسورية، ربما ⁠ابتداء من آذار/ مارس، بمشاركة عسكرية أميركية محدودة.

وقد يشمل هذا الترتيب أيضا المركز الوطني السوري لمكافحة الألغام، ​وهو هيئة حكومية مسؤولة عن تنسيق إزالة الألغام، كوسيلة لتسهيل التعاون. ولم يرد المركز على طلب للتعليق.

وقال مصدران إن المسؤولين الأميركيين يدرسون إمكانية استخدام التمويل المتبقي من عملية "العزم الصلب" لدعم البرنامج.

وقدّر ​أحدهما الأموال المتاحة بنحو 200 مليون دولار. وقالت "رويترز" إنها لم تتمكن من التحقق من هذا المبلغ بشكل مستقل.