أكد زيلينسكي أن أوكرانيا تقف وراء الهجوم الذي أدى إلى إغراق سفينة حربية روسية قبالة سواحل ليبيا، أمس الأحد، وفي المقابل أكدت موسكو أن الهجوم "لن يمر دون رد"، وسط تنديد ليبي باستخدام مياهها الإقليمية ساحة لصراعات جهات خارجية.

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين مسؤولية أوكرانيا عن استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل ليبيا، وذلك بعد ساعات من دعوة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في الضربات التي وقعت قبالة مدينة بنغازي.

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وتمثل الهجوم الذي وقع مساء أمس، الأحد، بهجوم زوارق انتحارية مسيّرة على سفينة روسية في ميناء بنغازي شرقي ليبيا، ما أوقع 10 جرحى، فيما استهدفت زوارق أخرى سفينة شحن مالطية قبالة سواحل ليبيا، وفق مصادر ليبية.

وقال زيلينسكي في تدوينة على منصة "إكس" إن القوات الأوكرانية استخدمت 7 مسيّرات بحرية محلية الصنع في العملية "قبالة سواحل ليبيا".

وأضاف أن المسيّرات أغرقت السفينة الحربية الروسية "ميركوري"، رغم محاولات قوات روسية التصدي للهجوم.

وذكر أن "ميركوري" من أحدث السفن الحربية الروسية، مشيرا إلى أنها دخلت الخدمة عام 2023.

كما تحدث الرئيس الأوكراني عن تدمير مروحية قتالية روسية من طراز "كا-27" خلال هجوم الأحد.

وأفاد بأن الهدف الثاني كان سفينة الشحن الروسية "إم في أنغارا"، التي قال إنها أُصيبت، وإن موسكو كانت تستخدمها لنقل الأسلحة.

وقال في منشوره "نواصل عملياتنا في المناطق البحرية المحددة. ونرد على العدوان الروسي، ونعمل على تطوير الأسلحة الأوكرانية".

وأشار زيلينسكي إلى أنه تلقى إحاطات مفصلة أمس الأحد واليوم الإثنين، وقال إن "الأهداف التي حددناها تحققت".

الرد الروسي

وفي الجهة المقابلة، قال السفير الروسي لدى ليبيا، حيدر أغانين، الإثنين، إن موسكو ستدرس كيفية التعامل مع هجمات بنغازي، مشددا على أنها "لن تمر دون رد".

وأضاف أغانين، في تصريحات لقناة "آر تي" الروسية، أن نظام كييف يحاول خلال الأيام الأخيرة فتح جبهات قتالية في مناطق بحرية بعيدة جغرافيا عن نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، مشيرا إلى بحر البلطيق والبحر المتوسط.

وتابع أن كييف تلجأ إلى تنفيذ هجمات وصفها بـ"الإرهابية"، وتسعى إلى جر "أطراف ثالثة" إليها، رغم عدم رغبتها في الانخراط في "المغامرات الأوكرانية".

واتهم أغانين من سماهم "رعاة أوكرانيا الغربيين" بتقديم دعم لوجستي واستخباراتي لهذه العمليات.

وحذر من أن هذا الدعم يسهم في توسيع نطاق الهجمات البحرية خارج مناطق المواجهة المباشرة.

رفض ليبي وتحذير أممي

ووفقا لمسؤولين ليبيين، ألحق الهجوم بالطائرات المسيّرة البحرية أضرارا جسيمة بالسفينة الحربية التابعة للبحرية الروسية في قاعدة بنغازي البحرية الواقعة شرقي ليبيا.

وقالت السلطات في شرقي ليبيا إن سكان بنغازي سمعوا دوي انفجارات قوية وشاهدوا ألسنة اللهب ترتفع من القاعدة في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، فيما هرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع وتمكنت من إخماد الحريق.

وذكر بيان السلطات الليبية أن السفينة رست للتزود بالوقود والإمدادات، في إطار اتفاق تعاون بين روسيا والحكومة المتمركزة في شرقي ليبيا، دون تقديم تفاصيل عن السفينة أو حمولتها.

وأكدت الحكومتان الليبيتان رفضهما استخدام الأراضي والمياه الإقليمية الليبية ميدانا للصراعات الخارجية.

وطالبت حكومة شرقي ليبيا في شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مساء الأحد، بفتح "تحقيق دولي مستقل وعاجل في الهجمات التي استهدفت السفن الروسية والمالطية قبالة السواحل الليبية وداخل ميناء بنغازي".

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الإثنين، إلى إجراء تحقيق "مستقل" في هجمات الأحد، وعرضت تقديم المساعدة في التحقيق.

وحذرت البعثة الأممية من تأجيج التوترات داخل البلد العربي أو جرّه إلى مواجهات إقليمية أو دولية أوسع.

وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير غربي البلاد.

وأما الثانية، فهي حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع عام 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير شرقي البلاد ومعظم مدن الجنوب.