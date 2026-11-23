استبعد غادي آيزنكوت عملية عسكرية سريعة ضد إيران، وتوعدت طهران بكسر الحصار الأميركي؛ فيما استهدفت كييف سفينتين روسيتين قبالة ليبيا وقُتل 15 بقصف روسي في أوكرانيا، وأخلى حزب العمال الكردستاني 14 قاعدة شمال العراق ضمن عملية السلام.

قال المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، غادي آيزنكوت، اليوم الإثنين، إنه لا يرى ضرورة لتنفيذ عملية عسكرية سريعة ضد إيران، في وقت يواصل مفاوضات صعبة مع مختلف المكونات السياسية لتشكيل ائتلاف حكومي.

من جانبه، قال وزير الأمن في حكومة تصريف الأعمال، يسرائيل كاتس، إن الشرطة وليس جيش الاحتلال، هي الجهة التي ينبغي أن تتعامل مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك غداة حرق مستوطنين لممتلكات في أربع قرى فلسطينية.

صنعاء

أفادت قناة "المسيّرة" التابعة للحوثيين في اليمن، بارتفاع حصيلة غارة سعودية على مدينة الحديدة الساحلية إلى عشرة قتلى و20 جريحا.

طهران

شدد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أن بلاده ستستخدم "كل الوسائل المتاحة" لكسر الحصار البحري الأميركي على موانئها، والذي فرضته واشنطن ردا على إغلاق طهران مضيق هرمز منذ بدء الحرب.

برلين وكييف وموسكو

أعلنت كييف مسؤوليتها عن استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل شرق ليبيا، في توسيع لنطاق ضرباتها بعيدة المدى ضد مصالح موسكو التي حذّرت من تصعيد في بحر البلطيق، بعد يومين من ضربة منسوبة لكييف على سفينة عائدة لها هناك.

وطالبت السلطات في شرق ليبيا بتحقيق دولي، بشأن إمكان وجود عناصر عسكرية أوكرانية في غرب البلاد.

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، إلى جولة جديدة من المفاوضات مع روسيا في أقرب وقت، بمشاركة قادة أوروبيين، مجددا مطالبته بانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي.

ويأتي ذلك فيما قُتل 15 على الأقل في قصف روسي على كييف من بينهم 11 قضوا في مبنى سكني انهارت أجزاء منه، بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

بيروت

أثارت زيارة أعلنت عنها الناطقة باسم جيش الاحتلال لمدرسة في قرية حدودية تقع ضمن منطقة تحتلها إسرائيل جنوبي لبنان، استنكارا من مسؤولين لبنانيين ومن بلدية القرية.

الخرطوم

قالت الأمم المتحدة وشهود إن ضربات بمسيرات أصابت منازل في الخرطوم ومحيطها، الأحد، إضافة إلى مبنى تابع للمنظمة كان فيه موظفون، فيما أفاد مصدر في الجيش السوداني بأن المسيّرات انطلقت من إثيوبيا.

أنقرة

أخلى حزب العمال الكردستاني 14 قاعدة إضافية في شمال العراق، في خطوة مهمة في عملية السلام القائمة بينه وبين السلطات التركية، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، نقلا عن أجهزة الاستخبارات التركية.

فرانكفورت

أعلنت الشرطة الألمانية أن مئات المدارس تلقت رسائل إلكترونية تضمنت إنذارات كاذبة بوجود قنابل، لكنها أكدت عدم وجود "أي خطر ملموس" راهنا، وذلك بعد سلسلة إنذارات مشابهة طالت دولا أوروبية عدة في الأسابيع الماضية.

لندن

أُجلي الآلاف من حفل موسيقي في أكبر قاعة مغلقة في المملكة المتحدة بعد انبعاث "مادة مجهولة" وإبلاغ عدد من الأشخاص أنهم يعانون من أعراض جانبية، وفق ما أعلنت الشرطة.

مدريد

يسعى رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى تفادي استطلاعات الرأي القاتمة فيما تستعد إسبانيا المنقسمة سياسيا لانتخابات قد تفضي إلى وصول الحزب الشعبي المحافظ المعارض واليمين المتطرف إلى السلطة.

واشنطن

فاز الديمقراطيون بأكبر غالبية في مجلس النواب الأميركي منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعدما أفادت وسائل إعلام محلية، الأحد، بفوز تشاك هابارد على النائبة الجمهورية "فيرجينيا فوكس" في ولاية كارولاينا الشمالية.

الولايات المتحدة

تواصلت أليس هوانغ خلال علاقتها العاطفية مع جنسن هوانغ، مع مسؤول رفيع المستوى في الاستخبارات الصينية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في أحدث فصول الفضيحة التي أطاحت الرئيس التنفيذي السابق لـ"إنفيديا"، والذي أُعيد تعيينه في المنصب اليوم.

كوريا الشمالية

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن بلاده سوف تكافح لتحقيق "القوة والقدرة" اللازمتين لضمان أمنها، لكنها لن تسعى إلى الهيمنة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

دكار

أعلنت منظمة العفو الدولية إطلاق حملة للمطالبة بالإفراج عن الناشطة روكياتو دومبيا التي تنتقد المجلس العسكري الحاكم في مالي، والتي حُكم عليها بالسجن سبع سنوات بسبب "التعبير عن رأيها" بشان غلاء المعيشة.