تواجه السعودية انتقادات بتحميلها مسؤولية فشل مؤتمر المناخ "كوب 31" في أنطاليا لمعارضتها التخلي عن الوقود الأحفوري، مدفوعةً بحاجتها لعائدات النفط التي تشكل 52% من إيراداتها لتمويل "رؤية 2030" ومواجهة انكماش اقتصادي متوقع، وتداعيات الحروب الإقليمية.

تواجه السعودية انتقادات تحمّلها مسؤولية فشل المحادثات في مؤتمر المناخ "كوب 31"، لمعارضتها أي إشارة إلى التخلي عن الوقود الأحفوري، في وقت تحتاج الرياض بشكل متزايد لعائدات النفط في ظل النزاعات الإقليمية، وخططها لتنويع اقتصادها.

وطالبت دول من المحيط الهادئ وأوروبا وأميركا اللاتينية باستمرار في الأيام الماضية، بتضمين القرار الختامي إشارة صريحة إلى الطاقات الأحفورية، غير أن الدول المنتجة للنفط والبلدان التي يعتمد اقتصادها على الوقود الأحفوري، وفي طليعتها السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، عارضت ذلك.

وانتهى "كوب 31"، الأطول في تاريخ مؤتمرات للأمم المتحدة بشأن المناخ، الأحد، في أنطاليا بجنوب تركيا على فشل، بعدما رفض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مسودة قرار ختامي لا تتضمن إشارة صريحة إلى مصادر الطاقة الأحفورية.

لماذا تتمسّك الرياض بالنفط؟

وشكّلت المداخيل النفطية 52% من الإيرادات العامة للسعودية في الأشهر التسعة الأولى من 2026، بحسب وزارة المال.

ورغم إشادته في تموز/ يوليو بـ"مرونة" الاقتصاد السعودي، توقّع صندوق النقد الدولي أن يسجّل انكماشا بنسبة 3,3% هذا العام، بعدما كان قد سجّل نموا بنسبة 4,6% في 2025.

ويتأثر اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في العالم العربي، بتداعيات الحرب في المنطقة، التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/ فبراير. وكانت الرياض في الأشهر الأولى من الحرب هدفا لضربات شنّتها إيران ردا على الهجمات عليها، كما تعاني من القيود التي فرضتها طهران على حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي، لتصدير موارد الطاقة من الخليج.

كما يعاني اقتصاد السعودية، جرّاء تجدد النزاع في اليمن. وتتعرض الرياض التي تقود تحالفا عسكريا داعما للحكومة اليمنية، لضربات من الحوثيين المدعومين من طهران، طالت بنى تحتية مدنية ونفطية، إضافة إلى مواقع عسكرية.

وتعوّل السعودية بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل "رؤية 2030" الهادفة لتنويع اقتصادها ومصادر الدخل.

وأطلق ولي العهد، محمد بن سلمان، في العام 2016 هذه الخطة التي تتطلب مشاريع ضخمة واستثمارات هائلة، بهدف تطوير قطاعات السياحة والصناعة والتقنيات الحديثة، للحد من الاعتماد على عائدات النفط.

ورأت المحللة في "معهد دول الخليج العربية"، آنا جايكوبز، أن الحرب ستدفع السعوديين "إلى الاعتماد بشكل أكبر ولمدة أطول على صادرات النفط، نظرا لاستهدافها بعض القطاعات الرئيسية التي كانت السعودية تسعى جاهدة لتعزيزها" مثل السياحة والطيران والضيافة.

وأضافت: "لا أستغرب أن يكونوا أكثر حزما هذا العام في مواجهة أي خطاب يدعو إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري"، لافتة إلى أن "هذه الحرب شكلت ضربة قوية لرؤية السعودية 2030".

واضطرت السعودية إلى تقليص بعض المشاريع الضخمة التي كانت تعتزم إنشاءها، لا سيما في مدينة "نيوم"، في وقت يعمل صندوق الاستثمارات العامة على إعادة توجيه أولوياته.

ورغم ذلك، حقّقت الرياض تقدما على صعيد تنويع مصادر الدخل. وبحسب إحصاءات رسمية، شكلت الأنشطة غير النفطية 55% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025، مقارنة بـ 45% عام 2016.

ماذا تريد الرياض؟

في ظل ما تواجهه السعودية، دعا وزير الطاقة، عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر "كوب 31"، إلى مراعاة ضرورات الاقتصاد والطاقة لكل الأطراف.

وقال خلال المؤتمر، إنه "ينبغي فتح المجال للدول لاختيار المسارات الملائمة لظروفها وأولوياتها، مع المحافظة على أمن الطاقة ودعم تنمية الاقتصاد"، مضيفا: "تؤكد المملكة أن ما يجمعنا هو الهدف، وليس بالضرورة المسار".

وشدد على أن "التدابير الرامية إلى حماية المناخ ينبغي ألا تشكل عقبات أمام الدول، ولا ينبغي أن تعيق تنميتها الاقتصادية".

وتدعو الرياض إلى نهج قائم على خفض الانبعاثات، لا سيما من خلال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، بدلا من التخلي عن مصادر طاقة بعينها.

ما الذي رجّح الموقف السعودي؟

وسبق للسعودية، القوة النافذة في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، أن تعرّضت لانتقادات بسبب دورها في مؤتمرات المناخ.

وفي "كوب 31"، كانت الرياض من أبرز الأطراف المعارضة لتضمين الاتفاق النهائي التزاما واضحا بالتخلي عن النفط والغاز والفحم.

وساهم ذلك في تعثّر المفاوضات التي اختُتمت الأحد من دون التوصل إلى اتفاق، بعد ثلاث سنوات من التزام بالابتعاد عن الوقود الأحفوري قُطع في مؤتمر "كوب 28" في دبي.

واتُهمت الرياض خلال المؤتمر بعرقلة صدور تقارير عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ. وهي ردّت بالقول إنها "تدعم جداول زمنية للنشر تتيح إجراء مراجعة علمية كافية، وتضمن الشفافية والمشاركة الفعالة لا سيما من جانب الدول النامية".

وصبّ غياب وفد أميركي عن المؤتمر، إلى جانب تخلّي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن العديد من سياسات المناخ، في صالح ترجيح كفة الموقف السعودي.

وقال وزير المناخ الإيرلندي، دارا أوبراين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: "احتجزت دول منتجة للنفط مؤتمر كوب 31 رهينة".

بدوره انتقد نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور، الرياض.، وقال إن قدرة "دولة مثل السعودية... على عرقلة أي طموح لسائر العالم غير مقبولة. نواجه أخطر تهديد لمستقبل البشرية عرفناه على الإطلاق".