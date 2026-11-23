تتصاعد المواجهات الروسية الأوكرانية مع سقوط قتلى وجرحى في هجمات متبادلة، واستهداف منشآت سكنية وبنية تحتية للطاقة، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد بتوسيع أزمة الكهرباء والتدفئة مع اقتراب الشتاء، وسط تبادل التهديدات بمزيد من الردود العسكرية.

قتل 13 شخصا وأصيب آخرون جراء ضربات روسية استهدفت مناطق عدة في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، بينها هجوم أدى إلى انهيار جزئي لمبنى سكني، وسط مخاوف من وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

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واستهدفت ضربة ليلية مبنى من خمسة طوابق في بلدة ديمر، شمال كييف، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، وفق السلطات الأوكرانية، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين، بينهم طفلان، بعد تعذر تحديد أماكنهم أو التواصل معهم.

وفي بلدة فيشنيفيه، قتل شخصان وأصيب 8 آخرون جراء استهداف متجر، بينما قتل شخص آخر في ضربة على بيلا تسيركفا، بحسب السلطات. كما طالت الهجمات محطة كهرباء فرعية في منطقة دنيبروبتروفسك.

وتسببت الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة في انقطاعات للكهرباء والتدفئة والمياه بمدينة أوديسا، ما دفع السلطات إلى إعلان اعتماد التعليم عن بعد في المدارس خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسط تحذيرات من صعوبة وضع إمدادات الكهرباء في المدينة ومحيطها.

وحذرت شركات الطاقة الأوكرانية من أن الهجمات على شبكة الكهرباء خلال الشتاء الحالي قد تتسبب بأضرار أكبر من الأعوام الماضية، في ظل استمرار استهداف منشآت الطاقة.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير محطتي كهرباء في زاباروجيا وفينيتسا، واستهداف سفينة في البحر الأسود قالت إنها تنقل شحنات عسكرية إلى أوكرانيا.

كما أفادت السلطات الروسية بإصابة خمسة أشخاص جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة كراسنودار، أربعة منهم في قرية أفيبسكي التي تضم مصفاة نفط تعرضت لهجمات متكررة خلال الأشهر الماضية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة بين الطرفين، بعدما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد أكثر إيلاما على الضربات الأوكرانية التي ألحقت أضرارا بجسر القرم.