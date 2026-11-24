أعلن التحالف بقيادة السعودية تعرض برج يضم مقر صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض لهجوم جديد، وهو الثاني خلال أيام، بالتزامن مع فرض بريطانيا عقوبات وتجميد أصول الحوثيين وأربعة من قادتهم.

أعلن التحالف بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنّ "هجوما إرهابيا" طال أحد أبراج المركز المالي بالرياض، بعدما أفاد شهود عيان، بتضرُّر أعلى ناطحة سحاب في العاصمة السعودية، والتي تضم مقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، جرّاء استهدافها.

وأكد الناطق باسم التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن، تركي المالكي، عبر منصة "إكس" "تعرُّض أحد أبراج المركز المالي لهجوم إرهابي جبان".

وقالت ثلاثة مصادر في إفادات منفصلة نقلتها عنها وكالة "فرانس برس" للأنباء أنّ البرج، الذي يقع في المركز المالي الفخم في الرياض والمؤلّف من 80 طابقا بارتفاع نحو 385 مترا، تعرض لهجوم الثلاثاء.

وكان البرج نفسه تعرض لهجوم، الخميس الماضي، تبناه الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.

وأعلن الدفاع المدني السعودي، مساء الخميس، "تعرُّض أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض لهجوم إرهابي من (الحوثيين)، نتجت عنه أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبان مجاورة، ولا إصابات".

ولم يحدد البيان المبنى المتضرر، لكنه نشر صورة تظهر برج مقرّ الصندوق، وقد لحقت أضرار بواجهته الزجاجية.

وأفاد شاهد عيان حينها، بأن أجزاء واسعة من الواجهة الزجاجية للبرج تهشمت، مشيرا إلى أن بعض المباني المتضررة في المحيط هي مبان سكنية، وفق "فرانس برس".

وذكرت السلطات السعودية حينها أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات، وأعربت عن إدانتها الشديدة لهذه "الهجمات الإرهابية المتواصلة".

ويضم مركز الملك عبد الله المالي ناطحات سحاب شاهقة، ومتاجر فاخرة، ومساحات خضراء، والمقرّ الرئيسي للبورصة السعودية وصندوق الثروة السيادي، بالإضافة إلى شركات سعودية كبرى، وشركات متعددة الجنسيات.

ويُعدّ صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يدير أصولا تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار أميركي، ويُمثّل أداة رئيسية لتنويع اقتصاد البلاد.

ويعمل موظفو غالبية الشركات الكبرى في الرياض عن بُعد منذ نهاية أيلول/ سبتمبر، في ظل هجمات شبه يومية للحوثيين على السعودية. ويتهم الحوثيون الرياض، بتنفيذ غارات مكثفة على مناطق سيطرتهم باليمن.

وكثّف الحوثيون هجماتهم خلال الأسابيع الماضية على مطارات ومنشآت للطاقة ومواقع عسكرية والبنية التحتية النفطية للمملكة، أكبر مصدّر للخام في العالم.

وأسفر هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض في تشرين الأول/ أكتوبر عن مقتل 14 شخصا وإصابة المئات، وأدّى إلى تعليق الرحلات لأسبوعين.

وفي المجموع، قُتل 26 شخصا في السعودية في هجمات الحوثيين منذ أيلول/ سبتمبر، بينهم 23 في هجمات على المطارات السعودية، بحسب السلطات.

بريطانيا تفرض عقوبات على الحوثيين وأربعة من قادتهم

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على الحوثيين، وأربعة من كبار قادتهم "لمحاولتهم تقويض الاستقرار" في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، في بيان إن "عدوان الحوثيين المتجدد الذي يستهدف شركاءنا والمدنيين البريئين غير مقبول ويجب محاسبتهم".

وقالت الخارجية البريطانية إن "السلوك المتهور للحوثيين في مضيق باب المندب واصل تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وفاقم ضغوط تكاليف المعيشة بالنسبة للعائلات البريطانية".

ودانت "الهجمات المتزايدة على البنى التحتية المدينة في السعودية" و"تجدد النزاع داخل اليمن".

وتشمل الإجراءات التي اتّخذتها لندن ضد الحوثيين تجميد أصول المجموعة وأصول أربع شخصيات فرضت عليها حظر سفر كذلك. ومن بين هؤلاء رئيس جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين عبد الحكيم هاشم علي الخيواني ووزير الداخلية في حكومة الحوثيين عبد الكريم أمير الدين حسين الحوثي.

وأشارت لندن إلى أنه في عهد الحوثيين، تعرّض معتقلون "للتعذيب وغير ذلك من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة".