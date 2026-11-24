قضت محكمة صينية بإعدام المسؤول الوزاري "ما" لإدانته بالتجسس لحساب استخبارات أجنبية جندته بالخارج عبر الابتزاز والمال، إذ سرق ونقل أكثر من مئة وثيقة استخباراتية ومعلومات مصنفة "سرية للغاية"، مقابل نحو 150 ألف دولار قبل كشفه وإدانته.

أصدرت محكمة صينية حكما بالإعدام ضد مسؤول وزاري أدين بالتجسس لحساب دولة أجنبية، وتسريب معلومات مصنفة "سرية للغاية" مقابل أموال، وفق ما أفادت وسيلة إعلام تابعة للدولة، أمس الإثنين.

وأورد تقرير عبر حساب تابع لدار "غولد وول برس" للنشر المرتبطة بالمديرية الوطنية لحماية أسرار الدولة، أن المدان الذي تم التعريف عنه باسم "ما"، جنّده جهاز استخبارات أجنبي فيما كان يعمل خارج الصين.

وبحسب التقرير، فإن الشخص الذي جنَّد ما، ويدعى "كايلين"، التقاه مرارا، مدّعيا في البداية أنه يريد تعلم اللغة الصينية.

وتابع التقرير أن "كايلين وجه تدريجيا هدف لقاءاتهما نحو مواضيع ذات حساسية سياسية"، سعيا للحصول على معلومات حول العمليات الصينية في بلد آخر لم يحدّده المنشور.

وتابع: "كشف ما كمية كبيرة من المعلومات الحساسة المتعلقة بالمؤسسات الصينية" في هذا البلد.

وبعد ذلك، عرّفه كايلين على زميل آخر له هدده بإبلاغ السلطات الصينية به إذا ما رفض التعاون.

ووافق ما عندها على العمل لحساب شبكة الاستخبارات الأجنبية هذه، ووقع اتفاقا ينص على بنود تتعلق بـ"السرية" و"الولاء".

وذكر التقرير أنه تقاضى دفعات مالية شهرية لقاء المعلومات، وتم تزويده بـ"كمبيوتر محمول لإرسال وتلقي المعلومات".

وبعد عودته إلى الصين، باشر ما "مسارا طويلا في التجسس".

وذكر التقرير أنه "كان يجمع المعلومات المفيدة في وثائق مصنفة طي السرية ومحتويات يطلع عليها في عمله، وفي المساء، بعد العودة إلى منزله، يرتب المعلومات ويرسلها من خلال مواقع ويب للتجسس".

وقام ما بحسب المنشور بسرقة ونقل "أكثر من مئة وثيقة استخباراتية" خلال فترة غير محددة.

كما أدين بتلقي أكثر من مليون يوان (150 ألف دولار) لقاء 35 عنصر معلومات، بعضها كان "في غاية السرية".

ولم يحدد التقرير متى وأين أدين ما، وما إذا كان حكم الإعدام نفذ بحقه. ونادرا ما تكشف المحاكم الصينية معلومات بشأن قضايا الأمن القومي.