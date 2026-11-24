وجّه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بتسلّم بغداد جميع معابر إقليم كردستان الحدودية وإدارة حقول نفط تخضع أمنيا للإقليم، وحصر تراخيص التصدير بوزارة النفط الاتحادية لمكافحة التهريب، وسط رفض رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني للقرارات واعتبارها غير مقبولة.

أشخاص يسيرون أمام براميل نفط في سوق مخصصة لوقود التدفئة ووقود السيارات، مارس 2026 في أربيل بالعراق (Getty Images)

وجّه رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، اليوم الثلاثاء، بتسلّم الحكومة الاتحادية كافة المعابر الحدودية في إقليم كردستان، وإدارة حقول نفط خاضعة أمنيا لسلطات الإقليم، في إطار مساعيه لمكافحة تهريب النفط.

وقال الناطق باسم رئيس الحكومة، صباح النعمان، إن الإجراءات جاءت بعد الاطّلاع على تقرير لجنة تحقيق بشأن تهريب النفط في شركة نفط الشمال، وانطلاقا من مبدأ أن "السيادة الوطنية لا تتجزأ".

وذكر أنها تشمل "تسلّم هيئة المنافذ الحدودية جميع المنافذ في إقليم كردستان العراق"، وتوجيه وزارة النفط بإدارة جميع الحقول التابعة لها والواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، والخاضعة أمنيا لسلطة الإقليم.

وتتضمن الإجراءات "الإيعاز إلى رئاسة حكومة إقليم كردستان العراق، بعدم منح موافقات تصدير النفط الخام والمشتقات النفطية إلا من خلال وزارة النفط الاتحادية، لمنع تداخل الصلاحيات".

ويأتي ذلك في ظلّ خلافات مزمنة بين أربيل وبغداد بشأن صادرات النفط.

وأقال الزيدي كذلك رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومسؤولين أمنيين في محافظة كركوك الغنية بالنفط، والمجاورة لإقليم كردستان، كما علّق عمل المدير العام لشركة نفط الشمال.

وقال مصدر حكومي وآخر من شركة نفط الشمال، إن قوات البيشمركة التابعة للإقليم تنتشر منذ العام 2003 في بعض الآبار والمواقع النفطية التي تتولّى الشركة مسؤوليتها، في محافظات عدّة خارج الحدود الإدارية للإقليم، بحسب ما أوردت نقلا عنهما وكالة "فرانس برس".

وتعهّد الزيدي بمحاربة الفساد المستشري في العراق، وباشر اتّخاذ إجراءات صارمة لمكافحة تهريب النفط، شملت اعتقال مسؤولين في القطاع النفطي.

كما أجرى تحقيقا بشأن شبهات تهريب نفط في معقل أحد الفصائل العراقية المدعومة من إيران جنوب بغداد، دخلته القوات الحكومية نهاية الأسبوع الماضي.

بارزاني: قرارات مستغرَبة لا تتوافق مع مضمون المباحثات

من جانبه، وصف رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مساعي الحكومة الاتحادية لنقل إدارة المنافذ الحدودية وحقول النفط في الإقليم إلى بغداد، بأنها "غير مقبولة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بارزاني، ونقلتها شبكة "روداو" الإعلامية التي تبث من مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان.

وقال بارزاني، تعليقا على تحركات الحكومة الاتحادية لنقل إدارة المنافذ الحدودية والحقول النفطية إلى سلطاتها، إن "هذه القرارات مثيرة للاستغراب وغير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف أن القرارات المذكورة لا تتوافق مع مضمون المباحثات التي أجرتها حكومة الإقليم سابقا مع الحكومة الاتحادية.