يؤخر وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الموافقة على شحن نحو 60 صاروخا اعتراضيا لمنظومة "باتريوت" ممولة أوروبيا إلى أوكرانيا، إلى جانب تعطيل إجراءات تصنيعها محليا، وسط اتهامات أوكرانية لواشنطن بممارسة ضغوط لإضعاف موقفها التفاوضي ودفعها لتقديم تنازلات لروسيا.

لم يمنح وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، حتى الآن موافقته على شحن نحو 60 صاروخا اعتراضيا من منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة مصادر مطلعة على الملف، أن نحو 60 صاروخا اعتراضيا من طرازي "PAC-3" و"PAC-2" موّلها حلفاء أوكرانيا الغربيون، لا تزال تنتظر موافقة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على تصديرها أو إعادة تصديرها.

وذكرت المصادر أن شحنات الصواريخ تأخرت، بسبب عدم حصولها على موافقة وزير الدفاع الأميركي.

ويتطلب نقل صواريخ "باتريوت" أميركية الصنع من المخزونات الموجودة في أوروبا إلى أوكرانيا موافقة الإدارة الأميركية أيضا.

وكان من المقرر تسليم 8 صواريخ من طراز "PAC-3" مخصصة لأوكرانيا في أيلول/ سبتمبر الماضي، و10 صواريخ في تشرين الأول/ أكتوبر، و10 في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، و12 في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وبحسب مسؤولين ومصدر مطلع على الملف، لم تصدر حتى الآن الموافقات اللازمة لتسليم أي من الشحنات الأربع.

وأضاف المسؤولون أن وزارة الدفاع الأميركية لم تستكمل أيضا إجراءات السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ اعتراضية خاصة بها لمنظومة "باتريوت".

اتهامات أوكرانية بالضغط

وعدّت مصادر أوكرانية أن عدم الموافقة على شحنات الصواريخ، إلى جانب خطوات أخرى مثل فرض قيود على سرعة نظام "ستارشيلد"، يأتي ضمن مسعى منسق لإضعاف موقف أوكرانيا التفاوضي.

ورأت المصادر أن هذه الخطوات قد تجعل كييف أكثر استعدادا لتقديم تنازلات لروسيا، بما في ذلك التنازل عن أراض، إلى جانب تنازلات أخرى.

من جهته، قال مسؤول في البنتاغون إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الدول الأوروبية وأوكرانيا لتسريع التعاون في الصناعات الدفاعية المتعلقة بمنظومات الدفاع الجوي والصاروخي "باتريوت".

وتعد منظومة "باتريوت" من الأنظمة الدفاعية الغربية القليلة التي تستخدمها أوكرانيا للتصدي للصواريخ الباليستية الروسية.

ويعتمد الطراز "PAC-3" على تقنية تدمير الهدف بالاصطدام المباشر، فيما يستخدم الطراز الأقدم "PAC-2" رأسا حربيا ينفجر بالقرب من الهدف، وينثر شظايا لاعتراضه.

ومنذ شباط/ فبراير 2022، تشن روسيا حربا على أوكرانيا، وتطالبها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وهو ما تعدّه كييف تدخلا في شؤونها الداخلية.