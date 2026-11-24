قام حزب "دي لينكه" الألماني اليساري الراديكالي بطرد فانيسا إمدي، وهي نائبة منتخبة حديثا عن حي نويكولن الذي يضم عددا كبيرا من السكان العرب، على خلفية انتقاداتها لإسرائيل ومواقفها المؤيدة للفلسطينيين.

طرد حزب "دي لينكه" الألماني اليساري الراديكالي، الثلاثاء، النائبة المحلية فانيسا إمدي على خلفية انتقاداتها لإسرائيل.

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ويسعى "دي لينكه"، الذي حلّ أولا في الانتخابات المحلية في برلين في أيلول/ سبتمبر، إلى تشكيل ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) وحزب الخضر اللذين حثّا على إقصاء إمدي، وهي نائبة منتخبة حديثا عن حي نويكولن الذي يضم عددا كبيرا من السكان العرب.

يأتي ذلك بعدما عبرت إمدي خلال الأسابيع الماضية عن انتقاداتها الشديدة لإسرائيل ومواقفها المؤيدة للفلسطينيين.

ويأمل الحزب أن تصبح إليف إيرالب، وهي محامية وناشطة مخضرمة في قضايا الإسكان، أول عضو في الحزب يتولى رئاسة الحكومة المحلية لبرلين.

ويزيل قرار فصل إمدي الذي أيّده أكثر من ثلثي نواب "دي لينكه" في برلمان برلين، عقبة محتملة أمام التوصل إلى اتفاق ائتلافي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

ورحب مسؤولون محليون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين بالخطوة.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية المحلية لحزب "دي لينكه" توبياس شولس، إن العلاقات بين الحزب وإمدي باتت "غير قابلة للإصلاح"، مشيرا إلى أنها سحبت توقيعها على بيان للحزب يرفض معاداة السامية، فضلا عن أنها شاركت في تظاهرة احتجاجية ضد "دي لينكه".