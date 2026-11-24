في ظل تمسك واشنطن بشروطها التفاوضية وإصرار طهران على تعزيز قدراتها الردعية، تبدو فرص التوصل إلى تفاهم مرهونة بقدرة الوسطاء على تقليص فجوة المواقف ومنع انزلاق الأزمة إلى جبهات جديدة.

تجري الولايات المتحدة تحقيقات بشأن احتمال تورط إيران في عشرات الهجمات الإلكترونية التي استهدفت ناقلات للطاقة وسفنا تنقل مواد قابلة للانفجار، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران لتشمل هجمات إلكترونية ومخططات إرهابية قد تستهدف أميركيين خارج منطقة الشرق الأوسط.

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وتأتي هذه التحقيقات في ظل استمرار التوتر بين الجانبين، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها قطر لاحتواء التصعيد وإعادة المسار التفاوضي، ومواقف إيرانية تؤكد ضرورة تعزيز القدرات العسكرية والردعية لمواجهة الضغوط الأميركية.

وفي هذا السياق، أشادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجهود الوساطة القطرية، مشددة على أن أي اتفاق مع طهران ينبغي أن يتضمن التزاما إيرانيا طويل الأمد.

وجاء ذلك بالتزامن مع دعوة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى إنهاء التصعيد الإقليمي والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وقال آل ثاني، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن، إن الدوحة تأمل في انتهاء موجة التصعيد وعودة الخيار الدبلوماسي، مؤكدا أن قطر تسعى إلى جعل الدبلوماسية المسار الوحيد لمعالجة الأزمات الإقليمية.

من جانبه، شدد روبيو على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين واشنطن والدوحة لردع التهديدات وتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وبحسب بيان للخارجية الأميركية، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية، فيما أعرب روبيو عن تقديره للوساطة القطرية، وأكد آل ثاني متانة الشراكة بين البلدين.

في المقابل، أكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، أن بلاده تمتلك وسائل عسكرية لكسر الحصار الأميركي، مشيرا إلى إمكانية استخدامها في وقت قريب.

واتهم واشنطن بالسعي إلى فرض معادلة "لا حرب ولا سلام" على إيران، بهدف إدخالها في مسار استنزاف طويل الأمد.

وقال قاليباف، وفق ما نقلت وكالة "فارس"، إن تجاوز هذه المعادلة يتطلب بناء قدرة ردع مستدامة وتعزيز قوة البلاد، مضيفا أن الدبلوماسية وحدها لا تكفي لإبعاد خطر الحرب، كما أن المواجهة العسكرية وحدها لا تزيله، وأن كليهما يشكل أداة لبناء الردع.

وفي سياق متصل، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساعي واشنطن لفرض حصار بري على بلاده بأنها "شبه مستحيلة"، وذلك ردا على إعلان الولايات المتحدة عزمها إغلاق الحدود البرية الإيرانية.

وأوضح عراقجي أن اتساع مساحة إيران وتعدد محافظاتها، إلى جانب امتداد حدودها وتشابك علاقاتها الجغرافية والشعبية والتاريخية والثقافية مع الدول المجاورة، يجعل تنفيذ مثل هذا الحصار بالغ الصعوبة، في ظل كثافة حركة العبور عبر الحدود.

وتعكس هذه المواقف تباينا واضحا في مسارات التعامل مع الأزمة؛ فبينما تدفع قطر وواشنطن باتجاه خفض التصعيد واستئناف المفاوضات، تؤكد طهران تمسكها بتعزيز قدراتها العسكرية والردعية، ومواجهة الضغوط الأميركية بمختلف الوسائل.