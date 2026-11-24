تتواصل المواجهات الروسية الأوكرانية مع تصاعد الهجمات الجوية وتبادل الضربات على مواقع عسكرية وبنى تحتية، وسط تحذيرات كييف من موجة هجمات جديدة، وتزايد التوترات الميدانية رغم استمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب.

قتل شخصان وأصيب 22 آخرون، بينهم طفلان، جراء هجوم روسي استهدف مدينة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا خلال الليل، وفق ما أعلن مسؤول محلي أوكراني، الثلاثاء، بالتزامن مع تحذيرات من استعداد موسكو لشن هجمات جديدة على البلاد.

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وقال عضو رئاسة مجلس الدفاع في زابوريجيا، إيفان فيدوروف، إن الهجوم ألحق أضرارا بمبنى سكني، حيث تحطمت النوافذ وتناثرت الأنقاض، فيما لم تتضح طبيعة الأضرار في مناطق أخرى.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما باستخدام 153 طائرة مسيرة، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 134 منها، دون الكشف عن حصيلة الأضرار الناجمة عن الهجوم.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت مواقع للتحكم بالطائرات المسيّرة ومحطات أقمار صناعية تابعة لشركة "ستارلينك" وأهدافاً عسكرية أخرى في منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، إضافة إلى محطة كهرباء فرعية في منطقة دنيبروبيتروفسك.

سياسياً، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من استعدادات روسية لشن هجمات جديدة، استناداً إلى معلومات استخباراتية، داعياً الولايات المتحدة وحلفاء كييف إلى تسريع إمدادات أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ الباليستية لحماية المدن والمنشآت الحيوية.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين الجانبين، إذ أعلنت موسكو تعرض سفينة الشحن الروسية "سبارتا 2" لهجوم بمسيّرة أوكرانية قرب فنلندا، فيما تبنت كييف استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل مدينة بنغازي الليبية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تبادل الطرفان الاتهامات بشأن استهداف المنشآت المدنية وعرقلة جهود التسوية، حيث أكدت أوكرانيا دعمها لاتفاق سلام يتضمن ضمانات أمنية ملزمة، فيما شددت موسكو على مواصلة عملياتها العسكرية إلى حين تحقيق أهدافها المعلنة.