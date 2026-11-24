حمّلت قطر إسرائيل مسؤولية تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودعت إلى الضغط عليها للوفاء بتعهداتها، فيما جددت الدوحة وواشنطن التزامهما بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، خلال حوارهما الإستراتيجي في واشنطن.

وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ورئيس الوزراء القطري رئيس الخارجية، محمد بن عبد الرحمن، في واشنطن، 23 نوفمبر 2026 (Getty Images)

أكدت قطر، الثلاثاء، أن المسؤولية تقع حاليا على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشدّدت على ضرورة الضغط عليها للوفاء بهذه الالتزامات.

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جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الدوحة.

وقال الأنصاري "عملت قطر بكامل حسن النوايا للوصول إلى اتفاق يحقق السلام في غزة وفلسطين عموما، ويوقف الجرائم والمذابح الإسرائيلية المستمرة تجاه المدنيين العزل".

وأضاف أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يدل على أن "الجانب الإسرائيلي ليس معنيا بأي جهود سلام".

وتابع "المسؤولية الآن تقع على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها في مراحل خطة السلام بشأن غزة، ولا بد من الضغط عليها للوفاء بها".

وفي 26 آب/ أغسطس الماضي، أكد الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف، أمام مجلس الأمن الدولي، موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على تسليم أسلحتها ونقل صلاحيات الحكم المدنية والأمنية إلى إدارة فلسطينية انتقالية.

وفي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن وثيقة حذر فيها "مجلس السلام" إسرائيل من تداعيات رفضها تقديم التزامات موازية لتلك التي وافقت عليها حماس، معتبرا أن موقفها يجعلها تبدو عقبة أمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وسبق أن حذر المجلس، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، ودعا الأطراف إلى الوفاء بالتعهدات التي قطعتها العام الماضي بموجب الاتفاق.

ومنذ دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل هجماتها على القطاع، ما أسفر عن استشهاد 1,679 شخصا وإصابة 6,100 آخرين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقييد دخول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع، وتعثر الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة ترامب لإنهاء الحرب.

الوساطة القطرية بين واشنطن وطهران

وفي ما يتعلق بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، أكد الأنصاري أن ملف مضيق هرمز يأتي ضمن جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.

وشدد على ضرورة استعادة حرية الملاحة عبر المضيق والعودة إلى المفاوضات بين الجانبين.

وأشار إلى أن الأمن الإقليمي هو السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وفي السياق ذاته، جددت قطر والولايات المتحدة، الثلاثاء، التزامهما بصون حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدتين أهمية ضمان المرور الآمن دون عوائق عبر الممر الحيوي لأمن المنطقة واستقرار إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب ختام الحوار الإستراتيجي الثامن بين البلدين، الذي عُقد أمس الإثنين في واشنطن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وبمشاركة كبار المسؤولين من الجانبين.

ووفق البيان "جدد الجانبان التزامهما بصون حرية الملاحة عبر مضيق هرمز"، مؤكدين أن "ضمان المرور الآمن ودون عوائق عبر هذا الممر المائي الحيوي يمثل أمرا أساسيا لأمن المنطقة واستقرار إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي".

وفي الآونة الأخيرة، كثفت قطر تحركاتها الدبلوماسية مع واشنطن وطهران لمنع تجدد التصعيد العسكري بينهما، فيما أبدت إيران استعدادها لفتح مضيق هرمز في حال قبول الإدارة الأميركية مطالبها، فيما اتهم ترامب طهران بعدم الجدية في التوصل إلى اتفاق، متوعدا إياها بعمليات عسكرية جديدة بعد نهاية العام الجاري.

وجدد روبيو التزام الولايات المتحدة بأمن قطر، مؤكدا أهمية الشراكة الدفاعية بين البلدين في تعزيز القدرات المشتركة وحماية المصالح المتبادلة.