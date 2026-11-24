رغم دعم ترامب لعودة جنسن هوانغ لرئاسة "إنفيديا" وانتعاش الأسهم مؤقتا، تواجه الشركة تحقيقات فيدرالية وقضائية حول شبهات التجسس وتهريب الرقائق للصين والتضليل المحاسبي، وسط استجوابات مرتقبة بالكونغرس وتوقعات بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتشديد الرقابة مستقبلا.

بدا أن عودة جنسن هوانغ المفاجئة إلى رئاسة "إنفيديا"، أمس الإثنين، أعادت الاستقرار إلى شركة الشرائح الإلكترونية الأميركية العملاقة، وحتى سوق الأسهم وقطاع الذكاء الاصطناعي، إلا أن التساؤلات لا تزال قائمة بشأن التداعيات البعيدة الأمد لفضيحته.

هل أصبحت إنفيديا خارج دائرة الخطر؟

لا يزال تحقيق داخلي يشرف عليه مدراء مستقلون جاريا في إنفيديا في ما يتعلّق بشبهات تعرض هوانغ لحملة تجسس من الصين.

وطمأن مسؤولون في الإدارة الأميركية، بل وحتى الرئيس دونالد ترامب نفسه، مجلس إدارة إنفيديا بأن إعادة المؤسس المشارك للشركة إلى منصبه "لا يشكّل أي خطر على الأمن القومي".

في الأثناء، تجري وزارة العدل الأميركية تحقيقا بشأن "ميغاسبيد"، وهي شركة مقرها سنغافورة يشتبه في أنها اشترت معالجات من إنفيديا وحوّلتها إلى عملاء صينيين، في التفاف على قيود التصدير الأميركية.

كما أفادت تقارير بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية فتحت تحقيقا في ممارسات إنفيديا في مجال المحاسبة، وفي احتمال تضليلها المساهمين.

وأشار الأستاذ في جامعة كولومبيا، إريك تالي، إلى أن إدارة ترامب تجنّبت بالمجمل ملاحقة حلفائها، لذا فقد لا تقود التحقيقات الفدرالية إلى نتائج تذكر.

هل سيحاسَب هوانغ؟

سيتعيّن على رئيس الشركة بجميع الأحوال تفسير موقفه للنواب أثناء جلسة استماع مغلقة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر، إذ سيمثُل أمام ثلاث لجان تابعة لمجلس النواب.

كما أنه سيدلي بشهادته أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر في جلسة سيتم بثها على الهواء مباشرة، في وقت فتح المدعي العام في كاليفورنيا تحقيقا بشأن صادرات الشركة من الرقائق، وإفصاحاتها للمساهمين.

وقال تالي إن هناك العديد من الجهات التنظيمية المستعدة للتصدي لإدارة ترامب، وطرح أسئلة صعبة.

ويُعرف عن ترامب كذلك انقلابه على الأشخاص الذين لم يعد يعدّهم "أصدقاء".

وذكر تالي أنه "قد تحدث قطيعة بينه وبين الناس، وإذا حدث ذلك مع جنسن هوانغ، فيمكنني تصوّر انقلاب كامل" في نهج إدارة ترامب.

كيف يبدو مستقبَل مجلس الإدارة؟

بعدما عارض مجلس الإدارة علنا عودة هوانغ قبل أن يعيده إلى منصبه في نهاية المطاف، بات المجلس في موقف حرج.

ويرى الرئيس السابق لمصرف "غولدمان ساكس"، لويد بلانكفين، أن أيام المجلس باتت معدودة.

وفي حال حصول انتفاضة من المساهمين الذين أيّد كثير منهم إعادة تعيين رائد الأعمال البالغ من العمر 63 عاما، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل مجلس الإدارة بحلول عام 2027، بما أن إعادة تعيين جميع أعضاء المجلس تتم سنويا.

وقال تالي إنه في حال نجا أعضاء مجلس الإدارة من الإقالة، فقد يفرضون على هوانغ "رقابة أشد صرامة"، مقارنة بنهجهم السابق الذي اتسم بالانصياع إلى حد كبير للنفوذ الطاغي للرئيس التنفيذي.

ماذا سيكون تأثير الفضيحة على هوانغ وإنفيديا؟

وكتب الباحث والمعلّق في مجال الذكاء الاصطناعي، غاري ماركوس، عبر "إكس"، أن "العالم لم يعد كما كان قبل أسبوعين.. لا تزال أسهم إنفيديا منخفضة بمقدار الثلث عن ذروتها.. والصحافيون باتوا يتقصون الحقائق (المرتبطة بها) بجدية أكبر بكثير".

ومنذ استقالة هوانغ، قوّضت التقارير الإخبارية صورته كقائد متفائل وودود، ليظهر بدلا من ذلك كمدير صعب المراس، فيما كشفت عن شبهات بتعرض موظفين لإساءات لفظية.

وقال المحلل لدى "جاي. غولد أسوشيتس (J. Gold Associates)"، جاك غولد، إن قرار مجلس الإدارة "يعزز بشكل أكبر الانطباع السائد بأن أقطاب التكنولوجيا الكبار غير ملزمين بالتحرّك وفق القواعد التي نخضع لها نحن".

هل تؤدي عودة هوانغ إلى استقرار الأسواق؟

يُتوقع المراقبون انتعاشا قصير الأمد في "وول ستريت"، مدفوعا بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وهو أمر بدأ فعلا من الإثنين.

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي انتعاش الأسواق خلال العامين الماضيين، لكن مدير المحافظ الاستثمارية في شركة "غابيلي فاندز (Gabelli Funds)"، هيندي سوسانتو، لفت إلى أنه "لا يزال هناك الكثير من الجدل والتشكيك بشأن التمويل والأوضاع الجيوسياسية والاستدامة، رغم أن الشركات عبر سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي تواصل الإبلاغ عن طلب قوي".