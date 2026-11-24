تطورات أمنية وسياسية متسارعة في الشرق الأوسط، مع استهداف برج في الرياض ومقتل 26 شخصا في اليمن، واغتيال مسؤول أمني بارز في غزة، إلى جانب تصعيد الهجمات الروسية الأوكرانية؛ في ما يلي موجز أنباء العالم الثلاثاء:

أعلن التحالف بقيادة السعودية، أنّ "هجوما إرهابيا" طال أحد أبراج المركز المالي بالرياض، بعدما أفاد ثلاثة شهود وكالة بتضرر أعلى ناطحة سحاب في العاصمة السعودية والتي تضم مقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي جراء استهدافها.

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وأسفرت ضربات طالت مركبات بمحافظة لحج في جنوب غرب اليمن عن مقتل 26 شخصا، بينهم 14 مدنيا، وفق ما أفاد مسؤولان محليان، وسط تبادل للاتهامات بين طرفي النزاع، الحوثيين والقوات الحكومية، حول الجهة المسؤولة عن هذه الضربات.

من جهة ثانية، أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على الحوثيين وأربعة من كبار قادتهم "لمحاولتهم تقويض الاستقرار" في الشرق الأوسط.

العراق

وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بتسلّم الحكومة الاتحادية كافة المعابر الحدودية في إقليم كردستان وإدارة حقول نفط خاضعة أمنيا لسلطات الإقليم، في إطار مساعيه لمكافحة تهريب النفط.

غزة

اغتيل مدير عام جهاز الأمن الداخلي في غزة بغارة جوية إسرائيلية، وفق ما أكد مصدر أمني في القطاع، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف قيادي "بارز" في حركة حماس.

روسيا/ أوكرانيا

أعلنت روسيا أنها أسقطت نحو 700 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في منطقة واسعة شملت إقليم موسكو وشبه جزيرة القرم.

وفي أوكرانيا، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 41 آخرون جراء ضربة روسية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة زابوريجيا؛ بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.

الى ذلك، أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني لنظيره الأوكراني أندري سيبيغا عن قلقه إزاء الهجمات التي استهدفت سفينتين روسيتين قبالة بنغازي في ليبيا نهاية الأسبوع؛ بحسب وزارة الخارجية الإيطالية.

سنغافورة/ الولايات المتحدة/ إنفيديا

وافقت سنغافورة على التعاون مع الولايات المتحدة بعدما أدرجت الأخيرة شركة سنغافورية متورطة في فضيحة "إنفيديا" على قائمتها السوداء التجارية، عقب العودة المفاجئة لجنسن هوانغ إلى منصبه على رأس الشركة الأميركية العملاقة للشرائح الإلكترونية.

وارتفعت أسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في "إنفيديا" بما يصل إلى 15 مليون دولار، بعدما قفز سهم المجموعة العملاقة لصناعة الرقائق الإلكترونية إثر الإعلان المفاجئ عن عودة هوانغ إلى منصبه؛ بحسب حسابات صحيفة "فاينانشال تايمز".

كولومبيا

أدى انفجار سيارة مفخخة في مدينة فيلافيسينسيو في وسط كولومبيا إلى تدمير مقرّ حاكم محلي وعدد من المباني المحيطة به، وفق ما أعلن الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا، وذلك عشية الذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق السلام مع حركة "فارك".

إيران

هوى الريال الإيراني في السوق السوداء غداة إعلان واشنطن عقوبات جديدة قال محافظ البنك المركزي الإيراني إنها طالت منصة يقتصر دورها على تسجيل المعاملات.

بنغلادش

قالت رئيسة الوزراء البنغلادشية السابقة المخلوعة الشيخة حسينة إنها ترغب في العودة إلى البلاد في 16 كانون الأول/ ديسمبر، فيما حذرت دكا من أنها لن تتمكن من العودة إلا مكبلة اليدين.

ماليزيا

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن بلاده تعتزم إعادة أكثر من 6500 مهاجر بورمي إلى بلادهم ضمن دفعة جديدة من عمليات الترحيل.

الصين

أصدرت محكمة صينية حكما بالإعدام بحق مسؤول وزاري دين بالتجسس لحساب دولة أجنبية وتسريب معلومات مصنفة "سرية للغاية" مقابل أموال، وفق ما افادت وسيلة إعلام تابعة للدولة.

الولايات المتحدة

تهدّد موجات المد البحري المرتفعة بشكل استثنائي والظروف الجوية المدفوعة بظاهرة "إل نينيو" ساحل كاليفورنيا مع احتمال حدوث فيضانات كبيرة خلال أسبوع السفر الأكثر ازدحاما في الولايات المتحدة على مدار العام.

إنجلترا

سجّلت إنجلترا 5258 حالة وفاة على صلة بالحر خلال صيف العام الجاري، في أعلى حصيلة وفيات من هذا القبيل على الإطلاق، بحسب تقديرات نشرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.