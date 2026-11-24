أدرجت واشنطن شركة "ميغاسبيد" وتوابعها وشركة تابعة لـ"علي بابا" على قائمة سوداء لحظر شراء الرقائق المتطورة بدعوى تهديد الأمن القومي وتهريب تقنيات "إنفيديا" للصين، بالتزامن مع عودة جنسن هوانغ لرئاسة "إنفيديا" إثر فضيحة علاقة مع متهمة بالتجسس وماليزيا تقاطعها.

أضافت الولايات المتحدة، الإثنينـ، "ميغاسبيد إنترناشونال" إلى قائمة سوداء تجارية تمنعها من شراء رقائق إلكترونية متطورة، وذلك بعد اتهام الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا"، جنسن هوانغ، بإقامة علاقة غرامية مع مسؤولة في الشركة متهمة بالتجسس لحساب الصين.

وأدرجت وزارة التجارة الأميركية في بيان نشرته في السجل الفدرالي، هذه الشركة، إلى جانب أربع شركات تابعة لها في ماليزيا وسنغافورة وتايلاند، إلى قائمة الكيانات المحظورة، وذلك "لعملها بما يتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

يأتي ذلك بعد إعادة "إنفيديا"، الإثنين، تعيين جنسن هوانغ رئيسا تنفيذيا لها، بعد نحو أسبوعين من تنحيه على خلفية كشف علاقة اقامها خارج إطار الزواج مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في "ميغاسبيد" التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها تعمل لصالح الصين، وهو ما نفته بكين.

ويحظر التصنيف الجديد على "ميغاسبيد" شراء رقائق الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة من دون الحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية.

وتفيد تقارير بأن مسؤولين أميركيين يعتقدون بأن "ميغاسبيد" ساعدت في شحن الرقائق الإلكترونية التابعة لـ"إنفيديا" إلى الصين.

ومن بين الشركات السبع التي أُضيفت إلى قائمة الكيانات الإثنين، شركة "سويفت داتا" السنغافورية، القابضة لـ"ميغاسبيد"، إضافة إلى "سبيدماتريكس" التابعة لها ومقرّها ماليزيا.

وأعلنت ماليزيا، اليوم الثلاثاء، أنه سترسل إشعارا إلى مشغلي مراكز البيانات التابعة لها "يوصيهم بعدم استضافة أو تأجير مساحات أو توفير خدمات" للشركات السبع المدرجة على القائمة السوداء الأميركية.

وشملت القائمة أيضا "أبيكس إنتربرايز سولوشنز" ومقرها سنغافورة، وهي شركة تابعة لعملاق التكنولوجيا الصيني علي بابا، التي وصفت القرار بأنه "خاطئ".

وقال ناطق باسم علي بابا، إنه "لم تقم أبيكس في أيّ وقت بتحويل رقائق حوسبة متطورة خاضعة للقيود الأميركية على التصدير. سنسلك جميع السبل القانونية للدفاع عن حقوقنا وسمعتنا".

وكانت علي بابا من أكبر عملاء "إنفيديا" في الصين.

وأظهرت قائمة نشرها الكونغرس الأميركي أن علي بابا تقدّمت حتى أيار/ مايو بطلبات للحصول على تراخيص لتصدير نحو 950 ألف رقاقة من "إنفيديا".