أعلنت البحرية الإيرانية الأربعاء اشتعال ناقلة نفط وتوقفها إثر اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز، بعد تعطيلها أنظمة الملاحة ودخولها منطقة محظورة، وذلك في ظل تجدد المواجهات وتعثر مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بشأن ضمان حرية الملاحة.

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، اشتعال ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري، أثناء إبحارها في "مسار غير مصرح به" شرقي مضيق هرمز.

وأفادت قيادة القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، في بيان، بأن ناقلة نفط كانت تبحر في مضيق هرمز اصطدمت بلغم بحري.

وذكر البيان أن الناقلة عطّلت أنظمة التعريف والملاحة الخاصة بها، ودخلت المنطقة المحظورة شرقي مضيق هرمز، متجاهلة التحذيرات الموجهة إليها.

وأضاف أن الناقلة اشتعلت فيها النيران وتوقفت عن الحركة، إثر انفجار وقع عقب اصطدامها بالألغام البحرية.

وسبق أن هددت السلطات الإيرانية باستهداف السفن التي تعبر المضيق "دون تصريح" أو تسلك مسارات ملاحية غير تلك التي حددتها طهران.

وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أميركية في دول عربية.

ووقّعت واشنطن وطهران في 18 حزيران/ يونيو مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر في ظل خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ومنذ تموز/ يوليو الماضي، تتجدد المواجهات بين واشنطن وطهران من حين إلى آخر، وسط مساعٍ دبلوماسية لإنهاء النزاع الذي خلّف تداعيات اقتصادية وسياسية إقليميًا ودوليًا.