في تصعيد جديد للتهديدات السيبرانية التي تواجه المؤسسات الأميركية، تعرضت وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية لاختراق كشف بيانات غير سرية، وسط تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات حكومية وأمنية، بالتزامن مع اضطرابات تقنية طالت شركات ومرافق حيوية

تعرضت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية لهجوم إلكتروني أدى إلى كشف معلومات غير مصنفة سرية، في أحدث اختراق يستهدف مؤسسات استخباراتية وحكومية أميركية، وفق تقارير إعلامية.

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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر مطلع أن الهجوم استهدف شبكة مخصصة للبحث في المعلومات الاستخباراتية المتاحة للعموم، دون أن تتضح طبيعة البيانات التي جرى الوصول إليها أو حجمها. وأشار المصدر إلى احتمال تعرض معلومات لدى وكالات حكومية أخرى للاختراق أيضا.

من جهته، أكد مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عدم تعرض الأنظمة المصنفة سرية أو القدرات الحيوية لأي اضطرابات، فيما أفاد مصدر لوكالة "أسوشيتد برس" بأن الاختراق طال نظاما غير مصنف تابعا لوكالة الاستخبارات المركزية، ولم يشمل معلومات شديدة الحساسية.

ويأتي الحادث في ظل سلسلة من الاختراقات والأعطال التقنية التي طالت مؤسسات أميركية، بينها وزارة الزراعة ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ووزارتا الدفاع والأمن الداخلي، إضافة إلى عطل مؤقت في شبكة اتصالات داخلية سرية تستخدمها وكالة الأمن القومي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أقر، السبت، بوقوع اختراق جديد لمكتب التحقيقات الفدرالي، استهدف قاعدة بيانات تتيح لأجهزة إنفاذ القانون الفدرالية والمحلية تبادل المعلومات المتعلقة بالعدالة الجنائية، معربا عن استيائه من الحادث.

وجاء ذلك بعد إعلان مجموعة القرصنة "شايني هانترز" سرقة بيانات شخصية لموظفي المكتب ومتقدمين للعمل فيه من موقع التوظيف التابع له.

وتزامنت هذه الحوادث مع اضطرابات تقنية طالت شركات ومؤسسات كبرى، بينها "مايكروسوفت" و"آبل" ومصرف "جيه بي مورغان تشيس" وإدارة الطيران الفدرالية وعدد من شركات الطيران، ما أثار مخاوف بشأن أمن البنية التحتية الرقمية والأنظمة الحيوية.

ورغم اتساع نطاق هذه الاضطرابات، استبعد مسؤولون في إدارة ترمب أن تكون ناجمة عن هجوم إلكتروني منسق. وقال مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون إن معظم الأعطال ترتبط بتحديثات عاجلة للأنظمة، تهدف إلى مواجهة تهديدات قراصنة يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات متزايدة الحجم والتواتر.