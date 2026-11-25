شددت الأمم المتحدة على ضرورة التحرك الفوري لدول العالم؛ "لمنع وقوع المزيد من الجرائم الفظيعة ضد الفلسطينيين"، مستنكرة انتشار التحريض على ارتكاب انتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية في أوساط المجتمع الإسرائيلي.

غزيون في العراء بعد تدمير إسرائيل بيوتهم في الإبادة الجارية في قطاع غزة (Getty Images)

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأربعاء، من خطر وقوع "جرائم وحشية" إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين، ودعا كافة الدول إلى التحرك فورا.

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وقال تورك إن الهجمات والسياسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين تشير إلى "تزايد خطر وقوع المزيد من الفظائع" في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأضاف "لقد أوضح ممثلون للحكومة الإسرائيلية، على أعلى المستويات، مرارا سياسات الضم والتطهير العرقي والعقاب الجماعي في الضفة الغربية".

وتابع المسؤول الأممي "كان التحريض على الكراهية وعلى ارتكاب انتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم الوحشية، كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، بل وحتى الإبادة الجماعية، في مختلف أوساط المجتمع (الإسرائيلي) أمرا مروعا".

وقال تورك إن مفوضيته حذرت مرارا من أن ممارسات إسرائيل في غزة تشكل "خطرا حقيقيا على استمرار وجود" الفلسطينيين كمجموعة.

إذ يعيش معظم سكان غزة، الذين يربو عددهم على المليونين، نازحين في خيام أو ملاجئ مؤقتة داخل القطاع الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يسيطر على أكثر من 60 في المئة من مساحته.

وقال فولكر تورك في بيان إنه يشعر "بقلق بالغ إزاء الطابع الذي يزداد تعميما ومنهجية للانتهاكات المرتكبة، سواء في الضفة الغربية أو في غزة".

وأعرب عن أسفه لأن "تحذيراتنا لم تؤخذ بعين الاعتبار، ولا تزال الفظائع تتكرر".

ولفت إلى أن "قتل المدنيين متواصل، كما تعرض مئات الآلاف من الفلسطينيين للتهجير القسري، في حين يشير مسؤولون إسرائيليون كبار إلى نيتهم جعل هذا التهجير دائما".

وشدد فولكر تورك أن "على جميع الدول التزاما بالتحرك فورا لمنع وقوع المزيد من الجرائم الفظيعة ضد الفلسطينيين".

وأضاف "يجب إجراء تحقيقات مستقلة، كما ينبغي محاسبة المسؤولين. ويجب على جميع الدول دعم عمل المحاكم الدولية في هذا الصدد".

الحصار وتقييد المساعدات

وفي ما يخص وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية، حاجة لحبيب، الأربعاء، إن المنظمات الإنسانية عاجزة عن تلبية احتياجات أهالي القطاع بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات.

وذلك في مداخلة أمام البرلمان الأوروبي، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة.

وأكدت لحبيب أن "الاستجابة الإنسانية في القطاع لن تكون بمستوى الاحتياجات المتزايدة للسكان ما لم تغير إسرائيل سياستها وتسمح بوصول المساعدات إليهم".

وأوضحت أن المنظمات الإنسانية لديها القدرة والاستعداد لإيصال المساعدات، لكنها لا تستطيع الوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وشددت على أن عدم وصول المساعدات لا يرتبط بقدرات المنظمات الإنسانية، وإنما بـ"خيار سياسي واضح"، في إشارة إلى القيود الإسرائيلية.

ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، وفي مقدمتها استشهاد أكثر من 1,600 فلسطينيا في القطاع منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، فضلا عن استمرار النزوح الجماعي والنقص الحاد في المواد الأساسية.

إيواء النازحين

وأما بخصوص أزمة إيواء النازحين مع حلول فصل الشتاء، فقالت لحبيب إن العاصفة الأولى التي ضربت القطاع أغرقت أكثر من 70 ألف خيمة وألحقت أضرارا بمساكن النازحين.

وأضافت أن أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها منظمات إنسانية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال خارج القطاع، بانتظار سماح إسرائيل بإدخالها، "رغم حاجة النازحين الماسة إليها مع حلول فصل الشتاء".

ودعت لحبيب إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة، وإزالة القيود المفروضة على إدخال الإمدادات الأساسية، وضمان عمل المنظمات الإنسانية بأمان وفاعلية.

وأكدت أن المشكلة لا تكمن في نقص التمويل أو الإمدادات الإنسانية على المستوى الدولي، وإنما في عدم السماح بوصولها إلى سكان غزة.