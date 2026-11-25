أعلن العراق الأربعاء تنفيذ طيران الجيش ضربتين جويتين استنادا لمعلومات استخباراتية، استهدفتا مركبة لعناصر "إرهابية" بمنطقة سحول راوة في الأنبار، مما أدى لتدميرها بالكامل دون كشف مصير من بداخلها، مؤكدا استمرار العمليات الاستباقية ضد خلايا التنظيمات الإرهابية.

أعلن العراق، الأربعاء، تنفيذ ضربتين جويتين استهدفتا مركبة لعناصر "إرهابية" بمنطقة سحول راوة في محافظة الأنبار.

جاء ذلك في بيان صادر عن الإعلام الأمني بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وذكر البيان أن طائرات تابعة لقيادة طيران الجيش نفذت الضربتين، استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وبالتنسيق مع مركز الاستطلاع والمراقبة الجوية بمكتب القائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف أن الضربتين أسفرتا عن تدمير المركبة "بالكامل"، دون الكشف عن عدد العناصر المستهدفة أو مصيرهم.

وأكد البيان استمرار القوات الأمنية العراقية في تنفيذ عملياتها الاستباقية ضد العناصر الإرهابية.

ولم يحدد البيان التنظيم الذي تنتمي إليه العناصر المستهدفة.

وفي عام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي باستعادة جميع أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014، وكانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا في مناطق متفرقة من العراق، فيما تواصل القوات الأمنية عملياتها لملاحقة عناصره.