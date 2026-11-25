يستعرض تحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأميركية فشل سياسة الضغط الغربية على هزيمة روسيا في الحرب مع أوكرانيا، ويلفت إلى ضرورة اتخاذ إستراتيجية مباينة تقوم على تقديم تنازلات مهمة لروسيا لإنهاء الحرب.

تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من اتمام عامها الخامس في شباط/ فبراير المقبل، دون أن تظهر في الأفق أي بادرة تشير إلى اقتراب نهايتها، على رغم الدعم الغربي الهائل لأوكرانيا، والعقوبات الضخمة التي فرضها الغرب على روسيا منذ بداية الحرب في شباط/ فبراير 2022.

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وفي تحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، قال مدير "مركز أوبراين للأمن الدولي" في جامعة نوتردام وأستاذ الكرسي للعلاقات الدولية في الجامعة ذاتها، ميشيل سي ديش، إن أوكرانيا وحلفاءها في أوروبا والولايات المتحدة يرددون باستمرار أن روسيا لا تستجيب إلا للتهديدات، على رغم أن روسيا لم تواجه إلا التهديدات والعقوبات الغربية منذ غزوها لشبه جزيرة القرم عام 2014، ثم بعد بدء الغزو الشامل لأوكرانيا في 2022.

وتقول مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن العقوبات الغربية التي تجاوز عددها 25 ألف عقوبة منذ 2022 كبدت الاقتصاد الروسي نحو 1,5 تريليون دولار. كما أن الدعم الأميركي لأوكرانيا استمر خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب وإن كان بصورة أقل من دعم سلفه جو بايدن، وقد أثبتت كل هذه الإجراءات القسرية عدم كفايتها لإجبار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على تغيير سياسته، أو قلب موازين القوى لصالح أوكرانيا في ساحة المعركة.

ويرى ديش أن روسيا في نهاية المطاف تمتلك اليد العليا في هذه الحرب؛ لذا ينبغي على أوروبا إدراك أن تكتيكاتها القائمة على الضغط لم تحقق نتائج ملموسة، وأن ترحب باستعداد الرئيس الأميركي لاستخدام سياسة العصا والجزرة لإقناع الكرملين بإنهاء الحرب. وفي الوقت نفسه على واشنطن تبني إستراتيجية قائمة على تقديم التنازلات لإنهاء الحرب، من خلال تشجيع أوكرانيا على التخلي عن أجزاء من الأراضي التي احتلتها روسيا، وتجميد توسع حلف "ناتو"، وعرض تخفيف للعقوبات المفروضة على موسكو. وقد أصبح التوصل إلى سلام أكثر استدامة في أوكرانيا ضرورة ملحة، مهما بدا الثمن المطلوب جائرا في نظرها ونظر حلفائها.

وقد حققت أوكرانيا خلال الشهور الأخيرة بعض النجاحات في ساحة المعركة، دفعت بعض الداعمين لها في العواصم الغربية إلى اعتبارها دليلا على أن أوكرانيا قلبت موازين الحرب التي كانت تبدو في وقت سابق وكأنها تميل لصالح موسكو.

غير أن المحلل السياسي، ميشيل سي ديش، يرى أن هذه الانتصارات التكتيكية لا تعني بالضرورة تحقيق نصر إستراتيجي، مشيرا إلى ما قاله وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسات أمام اجتماع "مجموعة الاتصال الدفاعي الخاصة بأوكرانيا"، إلبريدج كولبي، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن حسم الحرب يتحدد على الأرض، وهو ما لا تحققه أوكرانيا بالفعل. كما أن الخسائر البشرية تمثل معضلة كبرى لكييف؛ ففي المرات القليلة التي تطرق فيها زيلينسكي إلى هذا الموضوع، قدم أرقاما منخفضة وغير واقعية لخسائر بلاده، في حين أشار إلى خسائر فادحة للغاية في الجانب الروسي.

وفي دراسة حديثة، حلل الباحث في دراسات الحرب بكلية "كينغز لندن"، ألكسندر غرابل، هذه الأرقام وخلص إلى أن أوكرانيا تتكبد خسائر بشرية تفوق بكثير خسائر روسيا من حيث الأعداد المطلقة. وإذا صحت هذه النتائج، فإنها تدحض الادعاء الشائع بأن روسيا وحدها هي التي تستهين بحياة جنودها. وفي حين تواصل أوكرانيا شن هجمات مكلفة لاستعادة سيطرة مؤقتة على أراض تحتلها روسيا، تعمد الأخيرة إلى السيطرة على المدن والمناطق المحصنة بتطويقها بدلا من شن هجمات مباشرة، مما يقلل من المخاطر التي يواجهها مقاتلوها.

وعلى الرغم من أن الضربات الأوكرانية التي استهدفت البنية التحتية النفطية الروسية عطلت عمليات التكرير، وأدت إلى ضغوط على إمدادات الوقود المحلية، نجحت موسكو في تخفيف حدة هذه الصدمة من خلال تدابير طارئة وإجراء إصلاحات سريعة. وفي شهر أيار/ مايو خلصت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية إلى أن هجمات الطائرات المسيرة بعيدة المدى التي تشنها كييف لم تؤثر "بشكل جوهري في إنتاج الطاقة الروسي"؛ وهو ما قد يفسر لماذا لم يشعر المواطن الروسي العادي بالأزمة.

وفي الشهر الماضي رد ترامب بغضب على قول وسائل التواصل الاجتماعي إن الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، "لا يريد إنهاء هذه الحرب، وربما لم يرغب في ذلك قط"، وهو ما يراه ديش ادعاء مجحفا لأن زيلينسكي يرغب بلا شك في إنهاء الحرب، لكن يرغب في إنهائها وفق شروطه الخاصة. وفي الوقت نفسه فإن المساعدات والدعم الذي أغدقت به أوروبا والولايات المتحدة على أوكرانيا بات يقلل دوافع الرئيس الأوكراني للسعي نحو السلام بأي طريقة أخرى، ففي وقت مبكر من الحرب الحالية، حين كانت أوكرانيا تحقق تفوقا غير متوقع في ساحة المعركة، فوتت فرصتين واعدتين للسلام كان يمكن أن تنهيا الحرب بعد وقت قصير من اندلاعها.

والآن أصبحت المفاوضات أمام أوكرانيا لإنهاء الحرب، ولن تتقدم هذه المفاوضات إذا اقتصر التعامل مع روسيا على الترهيب والضغط. ولتجاوز الجمود الراهن، يتعين على أوكرانيا وداعميها طرح أوراقهم على الطاولة؛ وهو ما يعني التخلي عن أي أمل في الانضمام إلى حلف "ناتو"، والقبول بالتنازل عن أراض لصالح روسيا. وإذا استمر رفض أوكرانيا لتقديم التنازلات المطلوبة عادة من الطرف الخاسر في الحروب، فيمكن لواشنطن اتخاذ خطوات لتشجيعها أو الضغط عليها لتبني نهج أكثر واقعية لوضع حد لهذه الحرب.

كذلك ينبغي لواشنطن المبادرة بتقديم حوافز للروس؛ مثل رفع بعض العقوبات كحظر تحليق الرحلات الجوية التجارية الروسية في المجال الجوي الأميركي. أما رفع عقوبات أخرى، كتلك التي تقيد صادرات الوقود الأحفوري والمعاملات المالية، فقد يكون أمرا أقل قبولا من الناحية السياسية في الغرب، لكنه أكثر جاذبية لروسيا، وبالتالي أكثر فاعلية.

ويرى المتشددون الداعمون لأوكرانيا أن تقديم أي حوافز لن يكون كافيا لإشباع نهم بوتين التوسعي، محذرين من أنه إذا لم يكبح جماح روسيا في أوكرانيا فإنها ستواصل حملتها التوسعية غربا، لتشمل بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وما بعدها، دون أفق لنهاية هذا المسار.

والحقيقة أن هذا الطرح يتناقض مع حقائق الوقع، لأنه بالنظر إلى بطء تقدم روسيا على جبهات شرقي أوكرانيا، فإنها ستحتاج إلى ثلاثة عقود كاملة للسيطرة فقط على ما تبقى من الأراضي الأوكرانية الواقعة شرق نهر دنيبرو. كما أن فكرة قدرة روسيا، بجيش يقل عدد جنوده عن 1,6 مليون فرد من هزيمة حلف "ناتو"، الذي يضم حوالي 3,65 مليون جندي، تبدو غير واقعية؛ لا سيما في ضوء التفوق الهائل الذي يتمتع به "ناتو" من حيث الأسلحة الرئيسية والإنفاق العسكري.

ولم يعد الوضع الراهن في أوكرانيا قابلا للاستمرار، فقد أدت سنوات الحرب الأربع إلى شعور زائف بالأمان لدى العديد من داعمي كييف، مما جعلهم يغفلون عن احتمال أن يؤدي استمرار الضغط على روسيا إلى دوامة تصعيدية. ففي بعض عواصم دول حلف "ناتو" المنضمة حديثا، على سبيل المثال، باتت تتردد آراء تتسم بقدر كبير من التهور حول إجراء تدريبات عسكرية هجومية بالقرب من جيب كالينينغراد الروسي، بل وتجاوز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي في تلك المدينة. ومثل هذه الخطوات قد لا تؤدي إلا إلى توسيع نطاق الحرب وتعميقها؛ إذ لا ينبغي بأي حال تجاهل خطر اتساع الحرب وتمددها غربا في أوروبا.

والحقيقة هي أن النهج المتشدد تجاه روسيا الذي كان يحظى سابقا بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة بات يفقد زخمه، حتى في أوساط الديمقراطيين. ففي الشهر الماضي قال النائب الديمقراطي، جيم هايمز، خلال "منتدى وارسو للأمن"، إن أي رئيس ديمقراطي قادم سيضطر إلى الإقرار بحقيقة جوهرية، وهي أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تحمل تكاليف لعب دورها القيادي التاريخي في مواجهة روسيا.