تدرس إدارة ترامب تصعيد المواجهة مع إيران عبر استهداف قيادات بارزة داخل النظام، وسط خلافات بشأن تأثير الخطوة على فرص إنهاء الحرب واستئناف المفاوضات، في وقت تؤكد فيه طهران انفتاحها على الحلول الدبلوماسية، مع التمسك بشروطها والتحذير من رد عسكري

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك التمويل اللازم لمواصلة حربها على إيران حتى نهاية كانون الثاني/يناير المقبل، محذرا من أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس قد تقيد خياراته العسكرية وتدفع نحو إنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافها، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

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وانتقد ترامب مساعي الديمقراطيين لوقف العمليات العسكرية، معتبراً أن تدخلهم سيحوّل ما وصفه بـ"النصر الساحق" إلى هزيمة. وأوضح أن العمليات تستهدف تدمير الأسطول البحري الإيراني وسلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوي، إضافة إلى استهداف قيادات إيرانية، مشددا على أن واشنطن قادرة على إنهاء الحرب في الوقت الذي تراه مناسبا.

وفي حديثه عن مستقبل المواجهة، أقر ترامب بأن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس قد تؤثر في هامش تحركه العسكري، لكنه أكد أن التمويل المتاح يسمح بمواصلة العمليات حتى أواخر يناير.

كما اعتبر أن مساعي إسرائيل للقضاء على إيران قد تكون قابلة للتحقيق، لكنه قال إن هذا ليس هدفه الأساسي، موضحا أن أولويته تتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي، دون تبني موقف محدد بشأن تغيير النظام الإيراني.

بالتوازي، تتواصل النقاشات داخل الإدارة الأميركية بشأن خيارات عسكرية إضافية، من بينها استهداف مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، وفق شبكة «إن بي سي نيوز».

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أن هذا الخيار يحظى بتأييد أطراف داخل الإدارة ترى فيه وسيلة لإظهار قدرة واشنطن على الوصول إلى كبار المسؤولين الإيرانيين، وربما تهيئة الظروف لإنهاء الحرب.

في المقابل، حذر مسؤولون آخرون من أن اغتيال قيادات إيرانية قد يأتي بنتائج عكسية، عبر تعزيز مواقع القيادات المتبقية وإضعاف فرص التوصل إلى مفاوضات جدية. وأشارت الشبكة إلى أن ترامب لم يحسم موقفه من هذا الخيار، ولا يزال يدرس بدائل عسكرية تشمل شن هجوم واسع جديد على إيران.

وفي هذا السياق، تحدث مسؤول في الإدارة عن امتلاك واشنطن أوراق ضغط متعددة، بينها الحصار البحري والسيطرة على مضيق هرمز، باعتبارها أدوات لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

وفي تطور متصل، دعت السفارة الأميركية في القدس مواطنيها الموجودين في إسرائيل ودول المنطقة إلى تشديد احتياطاتهم الأمنية، محذرة من احتمال وقوع هجمات حوثية، إلى جانب معلومات عن مساعٍ إيرانية لاستهداف شخصيات أميركية رفيعة ومنشآت تابعة للولايات المتحدة في المنطقة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن السفارة أشارت في تنبيه أمني إلى استهداف إيران مواقع أميركية في البحرين والكويت، محذرة من احتمال تدهور الأوضاع الأمنية خلال فترة قصيرة.

ودعت الرعايا الأميركيين في إسرائيل إلى تحديد مواقع الاحتماء، وتوفير احتياجات أساسية من الغذاء والمياه والأدوية، وتحميل تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، فضلاً عن توخي الحذر في محيط المنشآت المرتبطة بالولايات المتحدة.

كما نبهت إلى احتمال تعليق رحلات جوية أو إغلاق المجال الجوي، مطالبة المسافرين بالاستعداد لوضع ترتيبات بديلة تحسباً لأي تطورات.

وتأتي هذه التحذيرات والتحركات العسكرية في ظل استمرار تداعيات الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير 2026، إثر هجمات أميركية إسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل مسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين، بينهم المرشد السابق علي خامنئي، قبل أن ترد طهران بهجمات استهدفت قواعد أميركية في عدد من دول الخليج.

في المقابل، دعا حاكم ولاية بنسلفانيا الديمقراطي جوش شابيرو، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، ترامب إلى إنهاء الحرب وإقالة وزير الحرب بيت هيغسيث، معتبرا أن الرئيس وفريقه، بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس، لا يملكون تصورا واضحا للخروج من المأزق مع إيران.

وعلى الجانب الإيراني، أكد الرئيس مسعود بزشكيان استمرار بلاده في إجراء اتصالات ومفاوضات مع الولايات المتحدة ودول أخرى، بحثًا عن حلول دبلوماسية تحفظ كرامة إيران، مشددا على رفض الاستسلام لما وصفه بالغطرسة.

من جهته، ربط رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف العودة إلى طاولة المفاوضات باستجابة واشنطن للشروط الإيرانية السبعة، محذرا من أن أي مواجهة عسكرية جديدة ستقابل برد سريع وحاسم.