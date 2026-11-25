تتجه المواجهة الأميركية الإيرانية نحو مزيد من التصعيد، في ظل بحث واشنطن خيارات عسكرية تستهدف قيادات في طهران، وتمسك ترامب بمواصلة الحرب، مقابل تأكيد إيران قدرتها على تجاوز الحصار البحري، وتحذيرات إسرائيلية من تطوير طهران أسلحة كيميائية واحتمال توجيه ضربة

تتواصل التطورات العسكرية والسياسية على جبهات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مع تصاعد الحديث عن خيارات عسكرية أميركية جديدة، بالتزامن مع مواقف إيرانية تقلل من تأثير الحصار البحري المفروض على موانئها، وتهديدات إسرائيلية بتوجيه ضربات استباقية لطهران.

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وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، إن ناقلتي نفط وصفتهما بأنهما "مخالفتان" انفجرتا إثر اصطدامهما بلغم بحري في مضيق هرمز فجر اليوم، في تطور يأتي في اليوم الـ161 منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 270 يوماً على اندلاع الحرب بين الجانبين.

وفي سياق التطورات العسكرية، نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية عن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس خيار استهداف قادة إيرانيين كبار، بهدف إزاحة الشخصيات المتشددة داخل النظام الإيراني.

وبحسب الشبكة، يرى مؤيدون لهذا الخيار أن اغتيال شخصيات بارزة في القيادة الإيرانية قد يساعد على إنهاء الحرب، من خلال إظهار قدرة واشنطن على الوصول إلى كبار المسؤولين في طهران.

في المقابل، حذر مسؤولون آخرون من أن تنفيذ مثل هذه العمليات قد يؤدي إلى نتائج عكسية، عبر تعزيز نفوذ القيادات التي ستبقى في مواقعها، فضلاً عن تقويض فرص إجراء مفاوضات جدية لإنهاء المواجهة.

وأشارت الشبكة إلى أن ترامب لم يحسم موقفه من هذا الخيار، ولا يزال يدرس بدائل عسكرية أخرى، من بينها شن هجوم واسع جديد على إيران.

وفي تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست"، الأربعاء، قال ترامب إن إدارته تمتلك التمويل الكافي لمواصلة الحرب حتى نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل، لكنه أعرب عن مخاوفه من أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى تقييد خياراته العسكرية، ودفع الحرب نحو نهاية مبكرة.

وانتقد ترامب مساعي الديمقراطيين لوقف الحرب، معتبرا أن تدخلهم قد يقوض ما وصفه بالانتصار الأميركي ويحوّله إلى هزيمة.

وفي ما يتعلق بأهداف الحرب، قال إن سعي إسرائيل إلى القضاء على إيران قد يكون "قابلا للتحقيق على الأرجح"، لكنه شدد على أن ذلك ليس من أولوياته، مؤكدا أن هدفه الأساسي يتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

في المقابل، قلل نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف من تأثير الحصار البحري الأميركي على بلاده، مؤكدا أن طهران لا تشعر بالقلق إزاءه.

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية عنه قوله إن زيادة وتيرة تفريغ البضائع وتخليصها جمركيا عبر الحدود الإيرانية غير الجنوبية تؤكد أن بلاده لا تتأثر بالحصار المفروض على موانئها الجنوبية، مشيرا إلى أن احتياطيات إيران من السلع الأساسية والاستراتيجية لا تزال قوية.

وعلى الجبهة الإسرائيلية، اتهم وزير الأمن يسرائيل كاتس إيران بالعمل على تطوير أسلحة كيميائية، متعهدا بمنعها من امتلاك هذه القدرة.

ولوح، خلال إحاطة لصحافيين إسرائيليين، بإمكانية توجيه ضربة استباقية إلى طهران إذا تبين أنها تستعد لمهاجمة إسرائيل، معتبرا أن انتظار تعرض إسرائيل لهجوم إيراني أولاً سيشكل إخفاقا.

وتأتي تصريحات كاتس عقب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأسبوع الماضي، استند إلى معلومات استخباراتية أميركية ومصادر لم تسمها، وتحدث عن خطط إيرانية محتملة لاستهداف مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية باستخدام ما يعرف بـ"القنبلة القذرة".