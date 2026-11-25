أدانت محكمة أميركية "هواوي" بـ10 تهم من أصل 12 تهمة جنائية واجهتها، من بينها الاحتيال المصرفي والتآمر لسرقة أسرار تجارية والتآمر لخداع الولايات المتحدة، وقوبلت الإدانة باستنكار من جانب بكين التي وصفت الأمر بأنه "قمع" للشركات الصينية.

نددت بكين اليوم، الأربعاء، بما أسمته "قمع" الولايات المتحدة للشركات الصينية، بعدما أدانت هيئة محلفين أميركية شركة التكنولوجيا العملاقة "هواوي" بتهمة سرقة أسرار تجارية، والكذب على الجهات الناظمة بشأن نشاطها في إيران.

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استهدفت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شركة "هواوي" الرائدة عالميا في تصنيع معدات الاتصالات، وأدانتها محكمة فيدرالية في نيويورك أمس، الثلاثاء، بعد محاكمة استمرت ثلاثة أشهر.

ويأتي الحكم في فترة تعد حساسة من الناحية السياسية للولايات المتحدة والصين، إذ سعى ترامب ونظيره شي جينبينغ إلى تصوير العلاقة بينهما على أنها "رائعة"، وفق تعبير الرئيس الأميركي، عندما اجتمعا في مدينة شنتشن الأسبوع الماضي.

وأدانت هيئة المحلفين "هواوي" بـ10 تهم من أصل 12 تهمة جنائية واجهتها، من بينها الاحتيال المصرفي والتآمر لسرقة أسرار تجارية والتآمر لخداع الولايات المتحدة.

وفي المقابل ردت بكين اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها "تعارض بشدة قيام الولايات المتحدة بقمع الشركات الصينية ولجمها، وتدعم بقوة هذه الشركات في الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة".

ولطالما أشارت إدارة ترامب إلى خطر تجسس "هواوي" لصالح الحكومة الصينية، وسبق أن حضت البلدان على عدم استخدام البنى التحتية للشركة في شبكات إنترنت الجيل الخامس (5G).

وقال وزير العدل الأميركي، تود بلانش، "لا يوجد شخص أو شركة فوق القانون"، مضيفا أن "’هواوي’ وثلاث شركات تابعة لها أدارت أعمالها في الولايات المتحدة لعقود على أساس الكذب والسرقة".

ورفضت شركة "هواوي" الإدانة، وقالت في بيان صدر الأربعاء إنها "تفتقر إلى الأسس القانونية والواقعية"، وأضافت "سنراجع الأحكام ذات الصلة بدقة، ونتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا".

التعامل مع إيران

وفي السياق، برأ المحلفون الشركة من تهمتي التآمر لممارسة الابتزاز المنظم وعرقلة سير العدالة، في خطوة "رحبت" بها "هواوي"، وقالت إنها "تثبت بأن هذه الاتهامات تفتقر إلى أي أساس واقعي، وتبرهن على صواب موقفنا الثابت على مدى السنوات الثماني الماضية".

ويرتبط عدد من التهم بتعاملات "هواوي" التجارية مع الحكومة الإيرانية، وقد أفاد بيان وزارة العدل بأن "هواوي" قد "كذبت مرارا بشأن طبيعة أعمالها في إيران، وأبلغت المصارف والصحافيين والحكومة الأميركية على نحو مضلل بأنها لا تساعد الحكومة الإيرانية أو الجيش أو أجهزة الاستخبارات الإيرانية".

وأضاف أن "’هواوي’ كذبت على المصارف بشأن أنشطتها في إيران للحصول على مليارات الدولارات والوصول إلى أنظمة التحويلات المصرفية بالدولار، ما مكنها من أن تصبح فاعلا بارزا في السوق العالمية لخدمات الاتصالات، وهو أمر يعود الفضل فيه جزئيا إلى أكاذيبها".

واتهمت الشركة أيضا بمحاولة تجنيد موظفين في شركات اتصالات أميركية، والحصول منهم على معلومات تكنولوجية، وهو ما أتاح لها، بحسب لائحة الاتهام، تطوير منتجات مماثلة لمنتجات منافسيها ثم بيعها بأسعار أقل.

وقالت وزارة العدل إن "الملكية الفكرية التي جرى الاستيلاء عليها شملت معلومات تتعلق بالأسرار التجارية، وأعمالا محمية بحقوق النشر مثل الشيفرة المصدرية، وأدلة الاستخدام الخاصة بأجهزة توجيه الإنترنت (الراوتر)، وتقنيات الهوائيات وتقنيات اختبار الروبوتات".

كما أفاد المدعون بأن "هواوي" أطلقت برنامجا داخليا، يقدم مكافآت للموظفين الذين يتمكنون من الحصول على أسرار متعلقة بعمليات التصنيع من الشركات المنافسة.

وأفاد مساعد المدعي العام، أندرو تايسن دوفا، في بيان "يبعث حكم اليوم رسالة لا لبس فيها: ستدافع أميركا عن شركاتها وتحمي عمالها وتصون أمنها القومي في مواجهة الشركات الأجنبية الفاسدة التي تكذب وتغش وتسرق لتحقيق التفوق".