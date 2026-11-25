قصف التحالف السعودي الحديدة وصعدة وعمران ردا على استهداف الحوثيين الرياض ورأس تنورة، وصادق الكنيست تمهيديا على لجنة تحقيق بـ7 أكتوبر، واغتالت إسرائيل محمد أبو العوف بغزة، فيما فرضت واشنطن رسوما جمركية جديدة على شركائها التجاريين.

نفّذ التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، ضربات على مدينة الحديدة اليمنية الساحلية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في ثالث هجوم من نوعه منذ الجمعة.

وقال الناطق باسم التحالف، تركي المالكي، "استهدفنا قدرات تشغيلية بميناء الحديدة"، مضيفا: "دمّرنا عددا من الأهداف بمحافظتي صعدة وعمران".

وكان التحالف قد وجّه تحذيرا في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى المدنيين في الحديدة بإخلاء المنطقة.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن استهداف المركز المالي في الرياض ومصفاة رأس تنورة في شرق السعودية، في ظل تواصل تبادل الضربات بين المقاتلين المدعومين من إيران والمملكة.

مصادقة بالقراءة التمهيدية على لجنة تحقيق بـ7 أكتوبر

صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق خاصة بهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بعدما تقدم به غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

على صعيد آخر أكد زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، المتحالف مع آيزنكوت، ألّا حاجة لمهاجمة إيران في الوقت الراهن، مشككا في نوايا حكومة تصريف الأعمال، غداة اتهام وزير الدفاع طهران بالعمل على تطوير أسلحة كيميائية.

غزة

اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدير جهاز الأمن الداخلي في شمال قطاع غزة محمد أبو العوف مع زوجته وطفلتيهما في غارة إسرائيلية استهدفته في شقة سكنية بمخيم الشاطئ في غرب مدينة غزة، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية، الأربعاء.

جنيف

حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأربعاء، من خطر وقوع "جرائم وحشية" إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ودعا كافة الدول إلى التحرك فورا.

من جهتها أكدت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل باتخاذ إجراءات حدّت من قدرة النساء في غزة على الإنجاب والولادة، في حين دعت أمينتها العامة أنياس كالامار المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في احتمال "ارتكاب إبادة جماعية" في القطاع.

الخرطوم

قُتل 14 شخصا بينهم أطفال في هجوم بمسيّرات على منطقة سكنية في الدمازين بولاية النيل الأزرق في السودان.

عمّان

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، بالإعدام شنقا بحق شخص دين بقتل شرطي في عمّان في الخامس من الشهر الجاري.

بغداد

أفاد تقرير استخباراتي حكومي عراقي بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقف تهريب النفط عبر إقليم كردستان تستهدف طرقا لنقل النفط الخام إلى إيران، بهدف مساعدتها على "التهرّب من العقوبات"، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية ومسؤول أمني عراقي.

بلغاريا

يواجه المعارض السعودي عبد الرحمن الخالدي، احتمال الترحيل الوشيك من بلغاريا، بعدما رفضت محكمة طلب اللجوء الذي قدّمه، وفق ما أفادت محاميته، الأربعاء.

أنقرة

التقى المشير خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرق ليبيا، الأربعاء، في أنقرة وزيري الخارجية والطاقة التركيين، ورئيس الاستخبارات وقادة عسكريين.

موسكو

رفض الكرملين، الأربعاء، التعليق على تقارير تفيد بمقتل ما يصل إلى 700 ألف جندي روسي خلال العملية العسكرية المتواصلة منذ نحو خمس سنوات في أوكرانيا.

باريس

أكدت الشركة المشغلة لقطارات "يوروستار" الرابطة بين فرنسا وبريطانيا، تعطُّل خدماتها الأربعاء، عقب إضراب مفاجئ أدى إلى إلغاء عدة رحلات.

أثينا

تظاهر نحو 14 ألف شخص، الأربعاء، في أثينا وثيسالونيكي، للمطالبة برفع الأجور في مواجهة غلاء المعيشة، تلبية لدعوة نقابات موظفي القطاع العام التي تنفذ إضرابا لمدة 24 ساعة.

كوبنهاغن

أعلن وزير العدل الدنماركي، الأربعاء، أن بلاده التي تناقش حاليا حظر الحجاب في المدارس، تعتزم توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل المدعين العامين.

بروكسل

يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق صندوق سيادي برأس مال يبلغ 50 مليار يورو (55 مليار دولار)، مستمد من مصادر عامة وخاصة، بهدف الاستثمار في التقنيات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.

الولايات المتحدة

أمر قاض فدرالي أميركي في سان فرانسيسكو بالإفراج بكفالة عن موظف سابق سعودي في "أوبن إيه آي"، متّهم بزرع جهاز تنصت في أحد مكاتب الشركة المطورة لبرنامج "تشات جي بي تي"، بحسب وسائل إعلام أميركية.

واشنطن

طلب نضال حسن المدان بقتل 13 شخصا بهجوم في قاعدة عسكرية أميركية في العام 2009، والمقرّر تنفيذ الحكم الصادر بإعدامه رميا بالرصاص الشهر المقبل، الثلاثاء من المحكمة تأجيل التنفيذ، وفق وثائق.

وأعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية التي تستهدف منتجات شركائها التجاريين الرئيسيين، ومنهم الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك، متهمة إياهم بدعم صناعاتهم من خلال إعانات تعتبرها غير مشروعة.

شركة "شي إن" وتسوية أميركية

وافقت شركة "شي إن" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية على دفع 100 مليون دولار لتسوية دعوى أقامتها السلطات الأميركية على خلفية اتهامات من بينها التقصير في خدمة الزبائن وتقديم معلومات مضللة للمستهلكين.

سيول

أمرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية رئيس البعثة الدبلوماسية السويسرية بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وذلك غداة تهديد بيونغ يانغ بإغلاق المكتب الذي افتُتح حديثا، ردا على عقوبات فرضتها برن.