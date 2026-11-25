أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية التي تستهدف منتجات شركائها التجاريين الرئيسيين، ومنهم الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك، متهمة إياهم بدعم صناعاتهم من خلال إعانات تعتبرها غير مشروعة.

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وتأتي هذه الرسوم الإضافية الجديدة التي تُضاف إلى تلك المعلن عنها في أواخر تموز/ يوليو، بذريعة مكافحة العمل القسري، في ختام تحقيق أطلقه في آذار/ مارس الماضي الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير.

وتهدف الرسوم الجمركية الجديدة إلى الحد من فائض الإنتاج الصناعي في تلك الاقتصادات، الذي تدعمه الإعانات وغيرها من الحواجز التجارية، والتي تقول إدارة ترامب إنها تضع الشركات الصناعية الأميركية في وضع تنافسي غير موات.

وتهدف هذه الرسوم أيضا إلى تعويض إيرادات الرسوم الجمركية التي فقدتها الحكومة الأميركية، بعدما قضت المحكمة العليا في شباط/ فبراير بأن ترامب لا يحق له إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتجاوز الكونغرس وفرض رسوم جمركية شاملة.

وسيتعيّن بأن تخضع الرسوم الجمركية الجديدة لفترة استطلاع الآراء العامة قبل دخولها حيّز التنفيذ، فيما أوضح المسؤول بأن المقترح يأخذ الاتفاقيات التجارية القائمة بعين الاعتبار.

وتستهدف الرسوم الجديدة عددا من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي والهند وبنغلادش وكمبوديا وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وسويسرا وتايوان وتايلاند وفيتنام.

وذكر المسؤول الأميركي الصين تحديدا التي يُقترح بأن تبلغ الرسوم المفروضة عليها 20%.

وفي إعلان منفصل، اقترح مكتب الممثل التجاري الأميركي كذلك رسوما إضافية على المنتجات القادمة من البرازيل، بما فيها الطائرات، إثر اتهامها بعدم التحرّك للتعامل مع المخاوف التجارية الأميركية.

واستهدفت رسوم ترامب الجمركية حلفاء واشنطن وخصومها على حد سواء، وتأتي في إطار مساعيه خلال ولايته الثانية لإعادة صياغة التجارة العالمية عبر إجبار الدول على شراء المنتجات الأميركية أو تصنيع سلعها في بلاده.

وبينما يطمئن المقترح الأخير الشركاء الذين أبرموا اتفاقيات رسوم جمركية في وقت سابق مع إدارة ترامب، إلا أنه قد يرفع حدة التوتر بينما يستعد الرئيس الأميركي لاستضافة قادة مجموعة العشرين في ميامي في كانون الأول/ ديسمبر.