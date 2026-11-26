تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز مع تصاعد الإجراءات الإيرانية والتوترات البحرية، في وقت تتعثر فيه الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهم بين طهران وواشنطن. وبين تشدد المواقف وتزايد التحذيرات الأمنية، تتواصل التحركات الإقليمية والدولية لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة.

تتواصل التطورات المرتبطة بإيران والولايات المتحدة على وقع تصاعد التوتر في مضيق هرمز، وسط حوادث بحرية جديدة وتشديد طهران إجراءات الرقابة والسيطرة على الممر المائي، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد وتفادي تجدد المواجهة العسكرية.

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وفي أحدث التطورات، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن وقوع حادث على بعد 50 ميلا بحرياً غرب دبي، فيما أعلنت بحرية الجيش الإيراني اندلاع انفجار وحريق في ناقلة نفط وصفتها بأنها "مخالفة"، إثر اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز.

وفي أعقاب ذلك، أعلن الجيش الإيراني رفع مستوى الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة وتشديد إجراءات السيطرة والرقابة على المضيق، داعيا مالكي السفن إلى التنسيق مع قواته لضمان عبور آمن.

وفي المقابل، حذرت السفارة الأميركية في القدس من تزايد مخاطر هجمات جماعة الحوثيين، ومساع إيرانية لاستهداف مسؤولين أميركيين كبار ومنشآت تابعة للولايات المتحدة في المنطقة، مشيرة إلى احتمال تدهور الأوضاع الأمنية سريعا، وما قد يترتب عليه من إغلاق المجال الجوي وإلغاء رحلات جوية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة الجمود في المباحثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، رغم مساعي الوسطاء لتقريب وجهات النظر وخفض التوتر.

وبينما تتزايد الدعوات داخل إيران لإنهاء حالة "لا حرب ولا سلام" وكسر الحصار البحري الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية، تتمسك طهران بمطالبها السبعة، وترفض تقديم تنازلات قبل استجابة واشنطن لشروطها وإثبات جديتها في التفاوض.

وفي هذا السياق، جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان دعوته إلى الخروج من حالة اللاسلم واللاحرب، موضحا أن ذلك لا يعني بالضرورة التوجه نحو الحرب، فيما أكد رئيس البرلمان الإيراني أن بلاده لن تتخذ أي خطوة باتجاه التفاوض قبل استجابة الولايات المتحدة لمطالبها السبعة.

وعلى المسار الدبلوماسي، تتواصل التحركات الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة، إذ بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة، الجهود الرامية إلى ضمان حرية الملاحة البحرية والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق سلاماً مستداماً في المنطقة.

كما شدد الأردن وأيرلندا، خلال مباحثات في دبلن، على أهمية دعم جهود خفض التصعيد والعمل على استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، في وقت لا تزال فيه فرص التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران تواجه عقبات عدة.