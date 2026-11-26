خلفت أحداث بارزة طابعها على العام 2026؛ منها اختطاف أميركا لرئيس فنزويلا، وشن واشنطن وتل أبيب حربا على طهران، وسقوط عشرات الآلاف القتلى في أوروبا لظروف مناخية استثنائية، فما هي أبرز الأحداث التي شهدناها في العام 2026؟

صور من العدوان الأميركي الإسرائيلي على طهران في بداية الحرب (Getty Images)

بدأ العام 2026 بعملية عسكرية أميركية خاطفة في كراكاس، ثم بعدها بأسابيع اشتعلت الحرب على إيران ليمتد أثرها الاقتصادي إلى العالم بأسره، وكانت 2026 أيضا سنة عودة رواد الفضاء إلى محيط القمر والتقدم المتسارع للذكاء الاصطناعي، لكن الصيف الأوروبي أودى خلاله الحر بحياة عشرات الآلاف من الناس، وطبعت العام أيضا مشاهد احتجاجات الجيل الشاب.

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وتجدون أدناه 10 أحداث مهمة خلفت طابعها على العام 2026:

القوات الأميركية تختطف مادورو

في اليوم الثالث من العام نفذت القوات الأميركية عملية خاطفة في عاصمة فنزويلا، كراكاس، اختطفت خلالها الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، واقتادته مع زوجته جوا إلى نيويورك بزعم محاكمته بتهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب.

وفي الوقت الذي شكك فيه منتقدون في قانونية العملية، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن العملية ضرورية لاستعادة الولايات المتحدة نفوذها على مجمل قارة أميركا من دون أي منازع.

وشرح ترامب أن هذه العملية الليلية تندرج في إطار إحياء لما يعرف بـ"عقيدة مونرو"، وهو مبدأ في السياسة الأميركية نشأ قبل أكثر من قرن، ومفاده أن أميركا اللاتينية ينبغي أن تكون منطقة نفوذ للولايات المتحدة محظورة على القوى الأجنبية.

وتابع موضحا "في إطار إستراتيجيتنا الجديدة للأمن القومي، لن تمس بعد الآن السيطرة الأميركية في النصف الغربي من الكرة الأرضية".

وانتشرت على نطاق واسع صورة نشرها ترامب ظهر فيها مادورو معصوب العينين ومكبل اليدين، مع واقيين على أذنيه وهو يرتدي بدلة رياضية رمادية.

وحملت العملية إشارة واضحة إلى أن واشنطن باتت أكثر استعدادا لفرض إرادتها بالقوة.

الحرب على إيران

بدأ العام بقمع احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران وحشد عسكري أميركي في المنطقة، أعقبهما بعد أسابيع هجوم أميركي إسرائيلي أسفر في أول أيامه عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وأشعل الهجوم واسع النطاق حربا سرعان ما طالت دول المنطقة، وامتدت تداعياتها إلى بلدان عدة.

وردت إيران بتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة، ما رفع أسعار النفط وفاقم أزمة غلاء المعيشة في العالم.

ودخل حلفاء إيران في لبنان واليمن في المواجهة أيضا، فتجددت الحرب الإسرائيلية في لبنان وكذلك الحرب بين التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، والحوثيين المدعومين من طهران.

ومع اقتراب العام من نهايته، خسر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، الغالبية التي أتاحت له الحكم، في انتخابات مفصلية عدت استفتاء على ولاية طغت عليها الحرب.

"أرتميس 2" تحلق حول القمر

وفي نيسان/ أبريل، انطلق أربعة رواد فضاء من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، في أول رحلة مأهولة حول القمر منذ أكثر من نصف قرن.

وابتعد طاقم "أرتميس 2" عن الأرض مسافة لم يسبقه إليها أي إنسان، محطما الرقم القياسي الذي سجلته مهمة "أبولو 13" عام 1970، وأتاحت الرحلة للرواد إجراء مهمات رصد فلكية كثيرة.

وبعد أكثر من 57 عاما على التقاط أول صورة لشروق الأرض (Earthrise) على يد أحد رواد الفضاء في مهمة "أبولو 8"، تمكن خلفاؤهم في مهمة "أرتميس 2" من التقاط صورة تاريخية نشرتها وكالة "ناسا"، تظهر الأرض وهي تغيب تحت الأفق القمري.

وفتحت المهمة فصلا جديدا في استكشاف الفضاء، في وقت تخطط الولايات المتحدة لإعادة رواد فضاء إلى سطح القمر، وتعمل الصين على إرسال رواد إليه بحلول عام 2030.

أسوأ تفش لإيبولا في الكونغو الديمقراطية

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في شهر أيار/ مايو عن تفش جديد لحمى "إيبولا" النزفية القاتلة. ونجم الوباء الحالي عن سلالة "بونديبوغيو" من الفيروس، والتي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد حتى الآن.

وتفشى المرض في ثماني مقاطعات، معظمها في مناطق نائية في شرقي البلاد وشمالي شرقيها، وسجلت إصابات أيضا في أوغندا المجاورة وفي كينيا ونيجيريا.

وعرقل القتال الدائر بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة جهود مكافحة المرض في بعض المناطق الأشد تضررا.

وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر، تجاوز عدد الإصابات 11,500 إصابة، وسجلت أكثر من 5,500 وفاة، في أسوأ تفش للمرض في تاريخ البلاد.

إسبانيا تحرز لقبها الثاني في كأس العالم لكرة القدم

استضافت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كأس العالم لكرة القدم للرجال، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.

وعلى مدى خمسة أسابيع من حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو، أقيمت المباريات غالبا في حر شديد. وقدمت منتخبات لم تكن مرشحة للذهاب بعيدا، بينها الكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر عروضا بطولية. وأثارت بعض التدابير الجديدة جدلا، منها فترات وقف اللعب لشرب الماء التي كثيرا ما قوبلت بصفارات الاستهجان من الجماهير الحاضرة.

وبعد بداية متواضعة للبطولة، شقت إسبانيا طريقها إلى النهائي وأزاحت فرنسا التي كانت من أبرز المرشحين للقب بسهولة. أما إنجلترا، فخرجت بخيبة مونديالية جديدة بعدما أقصت الأرجنتين هاري كاين ورفاقه في نصف النهائي.

وأحرز الإسبان لقبهم الثاني في اليطولة العالمية، 16 عاما بعد إحرازها اللقب الأول في نهائيات جنوب إفريقيا 2010، وذلك بفوزهم على الأرجنتينيين ونجمهم ليونيل ميسي أبطال 2022 بهدف سجل في الوقت الإضافي عبر فيران توريس، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

حر تاريخي يلفح أوروبا

توالت على أوروبا خلال الصيف موجات حر قاتلة حطمت أرقاما قياسية، إذ فاقم تغير المناخ وطأة الحر والجفاف.

وسجلت أوروبا عشرات الآلاف من الوفيات الإضافية المرتبطة بالحر، وكان لاستمرار درجات الحرارة المرتفعة تداعيات اقتصادية كبيرة.

وتلفت محاصيل وتراجعت الإنتاجية بشدة، واضطرب نقل البضائع عبر نهر الراين بعدما انحسر منسوب مياهه إلى حد تعذرت معه الملاحة فيه.

وقدرت مجموعة التأمين العملاقة "أليانز" خسائر الاقتصاد الألماني وحده جراء موجات الحر بنحو 28,4 مليار دولار.

وأتت حرائق غابات مدمرة على مساحات شاسعة في فرنسا وإسبانيا كذلك.

وفي آسيا، التهمت حرائق استمرت أشهرا في إندونيسيا قرابة ثلاثة ملايين هكتار، وأصاب الدخان السام مئات الآلاف بأمراض، وامتد إلى ماليزيا وسنغافورة، ما أثار توترات دبلوماسية.

فيضانات على الحدود بين النيبال والتيبت

في 26 آب/ أغسطس، انهار نهر جليدي في أعالي الجبال على الحدود بين نيبال وإقليم التيبت الصيني، فاندفعت كتلة من المياه والجليد والصخور والحطام في موجة أشبه بتسونامي، أودت بحياة أكثر من 1,400 شخصا وفُقد أكثر من 5,500 آخرين.

واجتاحت كتلة الحطام الوديان الضيقة بسرعة "قطار فائق السرعة"، وهبطت في أحد مقاطع مسارها 1,700 مترا في 7 دقائق فقط.

وأمضى مئات المنقذين أسابيع ينبشون الوحل والحطام بحثا عن ناجين، ولم يكلل مسعاهم بالنجاح إلا في حالات قليلة.

وقدرت الحكومة النيبالية كلفة إعادة الإعمار بـ4,78 مليارات دولار.

الذكاء الاصطناعي يتطور والمخاوف تتزايد

تسارعت وتيرة ثورة الذكاء الاصطناعي في 2026، وتنامى معها القلق على مستقبل البشرية في ظل تحذيرات أطلقها عدد من رؤساء شركات التكنولوجيا من القدرة التدميرية لهذه التقنية.

وزادت حوادث متتالية من هذه المخاوف، بعدما تجاوزت أنظمة ذاتية التشغيل طورتها شركة "أوبن إيه آي" القيود المفروضة عليها. وكانت البداية في تموز/ يوليو حين اخترقت هذه الأنظمة "هاغينغ فيس"، وهي منصة واسعة الاستخدام لتبادل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي أيلول/ سبتمبر دعا الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، شركات الذكاء الاصطناعي إلى التنسيق لإبطاء وتيرة تطوير هذه التقنية، لإتاحة مزيد من الوقت لفهم مخاطرها.

وتلقى القطاع ضربة جديدة في تشرين الثاني/ نوفمبر، حين أقر رئيس شركة "إنفيديا" العملاقة لصناعة الرقائق، جنسن هوانغ، بإقامة علاقة مع امرأة يشتبه في تجسسها لحساب الصين، فهوت أسعار الأسهم.

احتجاجات الجيل "زد"

هزت احتجاجات قادها الشباب حكومات أوروبية، بعدما شهدت آسيا تحركات مماثلة خلال السنوات الأخيرة.

وتداخلت مطالب تحسين التعليم مع قضايا أوسع تشغل الشباب، من فرص العمل إلى ارتفاع كلفة المعيشة.

وفي فرنسا، تحولت تظاهرات حاشدة عمت البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر إلى أعنف أعمال شغب تشهدها منذ سنوات. اعتقل فيها الآلاف ونهبت مئات المتاجر وأضرمت النيران في مبان حكومية.

وشهدت ألمانيا وإيطاليا اضطرابات على نطاق أضيق، فيما توجت حركة احتجاجية طلابية طويلة في صربيا تحركاتها بإطاحة الحكومة.

وفي ألبانيا، أشعل مشروع سياحي مرتبط بعائلة ترامب احتجاجات على الفساد الحكومي استمرت أسابيع في العاصمة تيرانا، وعرفت باسم "ثورة طيور النحام الوردية" (الفلامنغو).

وخارج أوروبا، استمد "حزب الصراصير" الهندي زخما من مؤيديه من الجيل "زد" في احتجاجاته على تجاوزات منسوبة إلى لجنة الانتخابات.

انتكاسات اليمين

عاقب الناخبون الأميركيون الذين أنهكهم التضخم الذي أججته الحرب في الخليج الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/ نوفمبر، ملحقين به هزيمة قاسية.

وانتزع الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس، ما أضعف قدرة الرئيس البالغ 80 عاما على تنفيذ سياساته في ما تبقى من ولايته.

ولم تقتصر الانتكاسات الانتخابية على حركة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، التي وجهت إليها "الموجة الزرقاء" الديمقراطية ضربة في صناديق الاقتراع، إذ منيت حكومات يمينية أخرى حول العالم بهزائم مماثلة.

ففي المجر، مني فيكتور أوربان في نيسان/ أبريل بهزيمة ساحقة أنهت 16 عاما من حكم الزعيم المقرب من روسيا. وفي صربيا، وضعت الحركة السياسية التي قادها الطلاب حدا لبقاء حليفه المقرب، ألكسندر فوتشيتش، في السلطة بعد 14 عاما.

وفي البرازيل، قلب الرئيس اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الموازين وفاز بولاية جديدة على حساب حليف ترامب، فلافيو بولسونارو، الذي سارع للفرار إلى الولايات المتحدة.