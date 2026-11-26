تسارع بريطانيا خطواتها لتعزيز جاهزيتها العسكرية في ظل تصاعد المخاوف من اتساع التهديدات الأمنية، عبر إعادة تفعيل الاحتياط الإستراتيجي وتشديد حماية القواعد والطائرات الحربية من الهجمات المحتملة، ولا سيما باستخدام المسيّرات، في توجه يعكس استعداد لندن لسيناريوهات مواجهة

تتجه بريطانيا إلى تعزيز استعداداتها العسكرية في ظل تصاعد المخاوف الأمنية والتهديدات المحتملة، ولا سيما المرتبطة بروسيا وإيران، عبر خطوات تشمل إعادة تفعيل قنوات التواصل مع عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وتشديد إجراءات حماية الطائرات والقواعد الجوية من هجمات الطائرات المسيرة.

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وتعكس هذه الإجراءات توجها بريطانيا نحو رفع مستوى الجاهزية الدفاعية، تحسبا لاحتمال اتساع نطاق التوترات الأمنية، في وقت تواجه فيه القوات المسلحة تحديات تتعلق بحجم عديدها وقدرتها على التعامل مع أنماط الحروب الحديثة.

إخطار 100 ألف جندي احتياط

وفي إطار هذه الاستعدادات، أخطرت وزارة الدفاع البريطانية نحو 100 ألف من أفراد الاحتياطي الإستراتيجي بضرورة الاستعداد لاحتمال استدعائهم إلى الخدمة العسكرية، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز الجاهزية والقدرات الردعية.

وذكرت صحيفة "تلغراف" أن الوزارة أرسلت رسائل إلى أفراد الاحتياط من فروع القوات المسلحة الثلاثة، للمرة الأولى منذ الحرب الباردة، طالبتهم فيها بتحديث بيانات الاتصال ومعلوماتهم المهنية ومهاراتهم وخبراتهم، بما يتيح الوصول إليهم والاستفادة من قدراتهم عند الضرورة.

ويضم الاحتياطي الإستراتيجي عسكريين سابقين غادروا الخدمة حديثا، لكنهم ما زالوا خاضعين لالتزامات قانونية تتيح استدعاءهم في الظروف الاستثنائية.

كما تضمنت الرسائل دعوات للتطوع والمشاركة في تدريبات ومناورات عسكرية، من بينها مناورة "المدافع الثابت" التابعة لحلف شمال الأطلسي، والمقرر تنظيمها في الربيع المقبل.

وأكد وزير شؤون المحاربين القدامى، كالفين بيلي، أن توجيه هذه الرسائل لا يعني اقتراب موعد التعبئة، موضحا أنها إجراء إداري يهدف إلى ضمان تحديث بيانات المؤهلين للاستدعاء ومعرفة مهاراتهم وخبراتهم.

مخاوف من التهديد الروسي

وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد المخاوف البريطانية من التهديدات الروسية، بعدما أطلقت موسكو، الأسبوع الماضي، صواريخ كروز وطائرة مسيرة باتجاه بولندا، على مسافة تقارب 96 كيلومترا من موقع كانت تجري فيه تدريبات عسكرية بقيادة بريطانية.

وكانت المراجعة الحكومية الإستراتيجية للدفاع، التي صدرت العام الماضي، قد أوصت بإعادة التواصل مع أفراد الاحتياطي الإستراتيجي، بهدف الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في حال تطلبت الظروف تعزيز القوات المسلحة.

وتكتسب هذه التوصيات أهمية في ظل تراجع حجم الجيش البريطاني إلى أدنى مستوياته منذ الحروب النابليونية، إذ لا يتجاوز عدد أفراده في الخدمة الفعلية 73 ألف جندي.

وفي سياق متصل، شدد وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنغ، في وقت سابق، على ضرورة أن تكون بلاده مستعدة لخوض الحرب خلال ألف يوم، مؤكداً أهمية امتلاك القدرة على القتال إلى جانب الحلفاء وتحقيق الانتصار.

تحصين الطائرات والقواعد الجوية

وبالتوازي مع تعزيز القوة البشرية، يعمل سلاح الجو الملكي البريطاني على تطوير إجراءات حماية طائراته الحربية من التهديدات الجوية، ولا سيما الطائرات المسيرة، عبر نقلها ليلا إلى حظائر وملاجئ محصنة، إلى جانب دراسة إقامة شبكات مضادة للمسيرات حول الطائرات التي تبقى مكشوفة في محيط المدارج والقواعد الجوية.

وكشفت شبكة "سكاي نيوز" أن هذه التدابير تأتي في ظل مخاوف من استهداف منشآت عسكرية بريطانية، بينها قاعدة "راف فيرفورد" الجوية في مقاطعة غلوسترشاير، التي استخدمها سلاح الجو الأميركي خلال الحرب على إيران.

وأشارت الشبكة إلى أن وزارة الحرب الأميركية سبق أن سحبت قاذفات من القاعدة على خلفية تهديدات محتملة، أعقبتها حادثة أمنية تمثلت في ضبط شاحنات بالقرب منها وسط اشتباه بوجود متفجرات على متنها، قبل أن تنفي التحقيقات لاحقاً هذه الفرضية.

ونقلت "سكاي نيوز" عن قائد سلاح الجو الملكي، هارف سميث، قوله إن القوات البريطانية تستعد لسيناريو قد لا تتوافر فيه ملاذات آمنة داخل البلاد، ما يفرض عليها مواصلة العمليات العسكرية مع تغيير مواقع انتشارها بصورة مستمرة.

وأوضح أن سلاح الجو أثبت قدرته على توزيع أصوله العسكرية في مواقع مختلفة داخل المملكة المتحدة، بدلا من إبقائها مجتمعة في قواعد محددة، مشدداً على ضرورة توسيع هذه الإجراءات ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة طبيعة الصراعات المحتملة.

تهديدات إيرانية محتملة

وتتزامن هذه التدابير مع تقارير عن رصد نشاط مشبوه لطائرات مسيّرة قرب قواعد بريطانية تستخدمها القوات الأميركية. ففي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن متحدث باسم سلاح الجو الأميركي أن طيارين أميركيين في قاعدة لاكنهيث التابعة لسلاح الجو الملكي تعاملوا مع نشاط غير مصرح به يُشتبه في ارتباطه بطائرات مسيرة، من دون تسجيل أضرار بشرية أو مادية.

وسبق للولايات المتحدة أن نقلت طائرات ومقاتلات من قاعدتين عسكريتين في بريطانيا، على خلفية مخاوف من تهديدات إيرانية محتملة. ففي التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، سحبت واشنطن طائرات من قاعدة ميلدنهال، فيما أعادت في تشرين الأول/أكتوبر قاذفات من طراز "B-1" من قاعدة فيرفورد إلى الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، ارتبطت هذه التحركات بمخاوف لدى مسؤولين أميركيين من مخطط يشتبه في أنه مدعوم من إيران، ويستهدف اغتيال طيارين أميركيين وضرب طائرات عسكرية باستخدام المسيّرات ووسائل أخرى.

وفي المقابل، اتهم رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إيران بالوقوف وراء مخطط لاستهداف قاعدة فيرفورد، في وقت تتواصل فيه الإجراءات الأمنية والعسكرية لحماية المنشآت والقوات الغربية على الأراضي البريطانية.

وتشير هذه التطورات، بمجملها، إلى أن الاستعدادات البريطانية لم تعد تقتصر على تعزيز أعداد القوات وإعادة تفعيل الاحتياط، بل امتدت إلى إعادة النظر في أساليب انتشار الطائرات وحماية القواعد العسكرية، تحسباً لتهديدات قد تصل إلى العمق البريطاني.