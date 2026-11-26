يبحث وزراء خارجية ودفاع السعودية وتركيا وباكستان الخميس النزاع السعودي الحوثي ضمن "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، بالتزامن مع توقيع أنقرة والرياض مذكرة تعاون بالصناعات الدفاعية، وتأكيد الأمن القومي التركي أن سياسات إسرائيل تفاقم عدم استقرار المنطقة.

أفاد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، بأن الدول الموقعة على "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" ستبحث النزاع الدائر بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران في اجتماع تستضيفه باكستان، اليوم الخميس.

وقال آصف إن "الاضطرابات المستمرة جنوب السعودية ستكون بطبيعة الحال أحد بنود جدول أعمال الاجتماع، وهي بالغة الأهمية"، مؤكدا مشاركة وزراء الدفاع والخارجية من السعودية وتركيا وباكستان.

ووقعت باكستان والسعودية وتركيا الاتفاقية في آب/ أغسطس، متعهّدة بالدفاع المشترك في حال تعرّض إحداها لهجوم.

وتعرّضت السعودية لهجمات متكررة من الحوثيين في اليمن إذ استهدفوا مدنا ومنشآت نفطية وحركة الملاحة منذ تصاعدت حدة القتال في الحرب اليمنية في تموز/ يوليو.

وشدد خواجة على أن "أي تهديد للسعودية هو تهديد لباكستان وتركيا بناء على الاتفاق، وهو أمر واضح تماما"، مشيدا بطريقة تعامل الرياض مع النزاع مع الحوثيين الذين يسيطرون على مساحات من الأراضي اليمنية، بما فيها العاصمة صنعاء.

وأشار إلى أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها في ظل توسع نطاق الحرب في المنطقة، بعد الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران في شباط/ فبراير؛ لا تزال في "مرحلة ناشئة".

وأضاف "في البداية، نحتاج إلى عقد اجتماعات متكررة لتوجيه ما تجري صياغته، بحيث يصبح كل شيء جاهزا خلال الشهرين المقبلين لنتمكن من المضي قدما".

ورفض التعليق على الكيفية التي سيرد من خلالها الحلف إذا تعرّضت السعودية لهجوم مباشر من إيران، وأشار إلى إسرائيل كمصدر تهديد محتمل لغيرها من دول المنطقة.

وقال إن "احتمال نشوب نزاع ما أو وقوع عدوان من الجانب الإسرائيلي أمر وارد، لذا يتعيّن علينا رص صفوفنا كدول هذه المنطقة".

وأدت باكستان دور الوساطة في اتفاق أُبرم في حزيران/ يونيو، أدّى إلى توقف وجيز للقتال بين الولايات المتحدة وإيران، ووضع خارطة طريق للتوصّل إلى اتفاق أوسع بشأن إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، وإجراء مفاوضات بشأن برنامج طهران النووي.

لكن الهدنة انهارت وسط تبادل للاتهامات بين واشنطن وطهران بانتهاك الاتفاق، ما تطلب شهورا من الدبلوماسية المكثّفة لإحياء وقف إطلاق النار، قادتها بشكل رئيسي دولتا الوساطة قطر وباكستان.

والتقى قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، الأسبوع الماضي، وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.

وقال خواجة إن باكستان اضطلعت بـ"دور بنّاء للغاية" بين واشنطن وطهران، إلا أن نتائج الوساطة الجارية "لا تزال هشة"، مشيرا إلى أن السلام "لم يترسخ بعد بالصورة التي كان يتوقعها الناس".

اتفاق تركي سعودي لتعريز التعاون في الصناعات الدفاعية

وفي سياق ذي صلة، وقّعت تركيا والسعودية، الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، بشأن لقائه مع رئيس الهيئة العامة للتطوير الدفاعي السعودية فالح بن عبد الله السليمان، والوفد المرافق له في أنقرة.

وذكر غورغون أنه جرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الصناعات الدفاعية التركية والهيئة العامة للتطوير الدفاعي السعودية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.

وأضاف أن المذكرة تشمل التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار المتعلقة بتقنيات وأنظمة الدفاع والصناعات العسكرية.

الأمن القومي التركي: سياسات إسرائيل تفاقم عدم استقرار المنطقة

وعَدّ مجلس الأمن القومي التركي، الخميس، أن سياسات الاحتلال والضم التي تنتهجها إسرائيل وتستهدف فلسطين ولبنان وسورية، تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في العاصمة أنقرة.

ودعا البيان جميع الأطراف التي تبادر إلى جهود إحلال السلام لاتخاذ موقف أكثر حزما إزاء الحكومة الإسرائيلية، التي تواصل انتهاك القانون رغم التزاماتها.

وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية الأخرى، أكد البيان أن الاجتماع تناول الجهود الرامية إلى ضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، والتقدم المحرز في هذا المسار.

كما تناول الاجتماع آخر التطورات والوضع الراهن في الحربين الروسية الأوكرانية، والأميركية الإسرائيلية الإيرانية.

وأعرب المجلس عن القلق من امتداد الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأبيض المتوسط، بعد البحر الأسود.

وأكد البيان أن تركيا ستواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية بهدف إرساء أجواء "السلام" في أسرع وقت، باعتبارها ضرورة أساسية للأمن والاستقرار العالميين.