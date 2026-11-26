تتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وسط تصاعد الضربات الجوية واتساع نطاق استهداف المواقع الحيوية، بالتزامن مع تحركات أميركية ودولية لدفع الطرفين نحو تسوية سياسية تنهي الحرب، وتجنب انزلاق المواجهة إلى تصعيد أوسع.

قتل خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون، الخميس، جراء هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف موقفا للسيارات في بلدة فيسيولوي بمنطقة زابوريجيا، الخاضعة لسيطرة القوات الروسية جنوبي أوكرانيا، وفق ما أعلن الحاكم المحلي الذي عينته موسكو.

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وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن هجوم واسع خلال الليل على أوكرانيا، استهدف منشآت صناعية عسكرية في العاصمة كييف، مشيرة إلى قصف سفينة شحن في البحر الأسود، قالت إنها كانت تنقل معدات عسكرية وبضائع ذات استخدام مزدوج إلى أوكرانيا.

من جهته، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن القوات الروسية استهدفت العاصمة بصواريخ باليستية في وقت متأخر من ليل الأربعاء، وأصابت مركزا تجاريا ومبنيين آخرين على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم بحالة خطيرة، فضلا عن وقوع أضرار مادية كبيرة. ودعا كليتشكو السكان إلى البقاء في الملاجئ مع استمرار الهجوم.

ويأتي هذا التصعيد الميداني بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها واشنطن لإنهاء الحرب، إذ أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، عقب اجتماع في ولاية فلوريدا، ضرورة تجنب روسيا أي خطوات من شأنها توسيع نطاق المواجهة، وشددا على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية في أسرع وقت ممكن.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، الحرب في أوكرانيا والتطورات المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلى جانب قضايا الإنفاق الدفاعي والاستثمارات في الولايات المتحدة ودول الحلف، من دون الكشف عن تفاصيل النقاش المتعلق بإيران.

وجاء اللقاء في أعقاب اجتماع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في الصين الأسبوع الماضي، وسط انتقادات من أطراف أوروبية وديمقراطية بسبب التقارب مع موسكو، ومطالب أوروبية بالمشاركة في المفاوضات التي ترعاها واشنطن لإنهاء الحرب.

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا متواصلا في الهجمات بعيدة المدى، مع اتساع نطاق استهداف المنشآت الصناعية والبنية التحتية والمواقع المدنية، في وقت تتواصل فيه الجهود الأميركية والدولية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات.