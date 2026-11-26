أدى هجوم حوثي على مصفاة جازان جنوبي السعودية إلى مقتل عامل نيبالي وإصابة آخرين، فضلا عن اندلاع حريق وتعليق بعض العمليات التشغيلية مؤقتا، فيما أعلن التحالف تدمير منصة صواريخ باليستية في الحُديدة قال إنها استُخدمت في الهجوم.

أسفر هجوم على مصفاة جازان جنوبي السعودية، الخميس، عن مقتل شخص وتسبب في وقف موقت لعمل المنشأة، وفق ما نقل الإعلام الرسمي بعد ساعات من إعلان التحالف بقيادة المملكة تعرض المصفاة لهجوم حوثي.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن "الاعتداء الآثم أدى إلى وفاة أحد العاملين من الجنسية النيبالية، وعدة إصابات متفاوتة من جنسيات مختلفة"، لافتا أيضا إلى "نشوب حريق تم التعامل معه، وتوقف موقت لبعض العمليات التشغيلية".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، تعرض مصفاة جازان لهجوم من الحوثيين.

وأكد المالكي، في تدوينة على منصة "إكس"، أن "استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيقابله رد عسكري حازم".

ولاحقا، أعلن المالكي تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الحُديدة غربي اليمن، قال إن الحوثيين استخدموها في الهجوم على المصفاة.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة السعودية أن المصفاة تعرضت لـ"اعتداء بمقذوف جوي معاد، نتج عنه نشوب حريق تم التعامل معه".

وأوضح المصدر أن الحصيلة الأولية للهجوم تشير إلى وفاة أحد العاملين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، مشيرا إلى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وأضاف أن "فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاعتداء"، وأن العمل جار على استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي سابق من يوم الخميس، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بشن السعودية سلسة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، في ظل استمرار تبادل الضربات بين الحوثيين والمملكة.