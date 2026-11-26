لا تقتصر المخاطر على الأضرار المباشرة التي قد تلحق بالأقمار الصناعية، إذ يمكن للاضطرابات الكهرومغناطيسية والإشعاعية الناتجة عن الانفجار أن تتسبب في تلف مكونات إلكترونية وتعطّل أنظمة فضائية أخرى على مدى زمني أطول...

حذّر المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، من مستوى التصعيد الذي قد تكون روسيا مستعدة للذهاب إليه، في أعقاب تقارير استخباراتية غربية تشير إلى احتمال نشر موسكو سلاحًا نوويًا في الفضاء قبل نهاية العام الجاري، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على البنية التحتية التكنولوجية العالمية.

ووصف ميرتس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ("الناتو")، مارك روته، في برلين، الإثنين 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، المعلومات المتعلقة باستعدادات روسيا المحتملة لتسليح الفضاء نوويًا بأنها ليست جديدة، لكنها تظل صادمة.

وجاءت تصريحات المستشار الألماني عقب تحقيق مشترك نشرته هيئتا البث الألمانيتان "إن دي آر" و"دبليو دي آر"، وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، استنادًا إلى معلومات من أجهزة استخبارات ومؤسسات عسكرية غربية، بينها الجيش الألماني وجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني.

وبحسب التحقيق، تداولت حكومات عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تحذيرات استخباراتية بشأن احتمال إطلاق روسيا قمرًا صناعيًا يحمل رأسًا نوويًا خلال 60 يومًا، فيما رجّحت قيادة الفضاء في الجيش الألماني إمكانية حدوث ذلك في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن القمر الصناعي الروسي، الذي يحمل اسم "سبوتنيك إس"، اكتمل تصنيعه منذ سنوات، وجرى تخزينه في منطقة موسكو الكبرى، وقد يصبح جاهزًا للعمل بعد فترة وجيزة من وصوله إلى المدار.

وتظل هذه المعلومات تقديرات استخباراتية غربية بشأن الخطط الروسية المحتملة، وليست تأكيدًا لاتخاذ موسكو قرارًا نهائيًا بنشر سلاح نووي في الفضاء.

ومن شأن نشر سلاح نووي في مدار الأرض أن يشكل انتهاكًا لمعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، التي تُعد روسيا من الدول الأطراف فيها.

وتحظر المادة الرابعة من المعاهدة وضع أجسام تحمل أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل في مدار الأرض، أو تثبيت هذه الأسلحة على الأجرام السماوية، أو نشرها في الفضاء الخارجي بأي طريقة أخرى.

كما تحظر المعاهدة إنشاء قواعد ومنشآت عسكرية أو إجراء مناورات عسكرية أو اختبار الأسلحة على القمر وسائر الأجرام السماوية.

وتندرج هذه الأحكام ضمن الجهود الرامية إلى ضمان الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ومنع امتداد سباق التسلح النووي إليه.

وحذّر الكاتب كلاوديوس زايدل، في صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، من أن نشر أسلحة نووية في الفضاء قد يقوّض آفاق التعاون الدولي والتقدم العلمي، ويحوّل المدار الأرضي إلى ساحة جديدة للصراع العسكري بين القوى الكبرى.

وأشار إلى أن التطورات التكنولوجية، بما فيها نجاح شركة "سبيس إكس" في تطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، عززت الآمال بخفض تكاليف الرحلات الفضائية وتوسيع إمكانية الوصول إلى المدار، غير أن احتمالات تسليح الفضاء تهدد هذه الآفاق.

وتشير تقديرات عسكرية أوردها التحقيق الألماني إلى أن انفجارًا نوويًا في الفضاء قد يؤدي إلى تعطّل نحو ثلث الأقمار الصناعية الموجودة في المدار الأرضي المنخفض خلال الأيام الأولى، فضلًا عن تداعيات محتملة على شبكات الكهرباء والاتصالات والملاحة.

وفي حديث لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، حذّر قائد قيادة الفضاء في الجيش الألماني، ميشائيل تراوت، من أن انفجارًا نوويًا في الفضاء قد تكون له عواقب كارثية على الأرض، رغم أن الإشعاع الناتج عنه لن يؤثر بصورة مباشرة وبالدرجة الأولى على سطحها.

وتنبع خطورة هذا السيناريو من اعتماد قطاعات واسعة على الأقمار الصناعية، التي تؤدي دورًا أساسيًا في تشغيل خدمات الاتصالات والملاحة وإرسال الصور وبيانات الطقس، إلى جانب استخداماتها العسكرية.

وقال تراوت إن تفجير سلاح نووي في الفضاء من شأنه أن يعيد العالم، إلى حد ما، إلى عصر ما قبل التكنولوجيا الرقمية.

ولا تقتصر المخاطر على الأضرار المباشرة التي قد تلحق بالأقمار الصناعية، إذ يمكن للاضطرابات الكهرومغناطيسية والإشعاعية الناتجة عن الانفجار أن تتسبب في تلف مكونات إلكترونية وتعطّل أنظمة فضائية أخرى على مدى زمني أطول.

وتعود معرفة العلماء بجانب من هذه المخاطر إلى تجربة نووية أجرتها الولايات المتحدة الأميركية فوق المحيط الهادئ في يوليو/ تموز 1962.

وتسببت التجربة في اضطرابات كهربائية وتعطّل بعض أنظمة الإنارة والاتصالات الهاتفية في هاواي، بعدما تجاوزت آثارها الكهرومغناطيسية التوقعات.

وامتدت تداعيات التجربة إلى عدد من الأقمار الصناعية التي كانت موجودة في الفضاء آنذاك، نتيجة ارتفاع مستويات الإشعاع المحيط بالأرض.

ومن بين الأقمار المتضررة القمر الصناعي "تلستار-1"، الذي أُطلق في اليوم التالي للتجربة، وتدهورت وظائف أجهزته تدريجيًا قبل أن يتوقف عن العمل نهائيًا في فبراير/ شباط 1963، كما تعرض أول قمر صناعي بريطاني، "آرييل-1"، لأضرار جسيمة.

وتعيد التحذيرات الاستخباراتية الغربية بشأن الخطط الروسية المحتملة طرح المخاوف من انتقال سباق التسلح بين القوى الكبرى إلى الفضاء، في وقت باتت فيه قطاعات حيوية وخدمات أساسية تعتمد بصورة متزايدة على البنية التحتية الفضائية.