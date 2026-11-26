أعلنت الدفاع الكويتية، مقتل إيطاليين، إثر هجوم إيراني بمسيّرات استهدف موقعا حيويا، وأدى لإصابة آخرين وأضرار مادية، وذلك بعد تصد جوي ووسط تصعيد إقليمي متواصل شمل هجمات على بنى تحتية وحصارا متبادلا وتضييقا على الملاحة في هرمز.

تصاعُد الدخان عقب هجوم بطائرة مسيرة إيرانية استهدف خزانات وقود في مطار الكويت الدولي في أبريل 2026 (Getty Images)

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الخميس، مقتل إيطاليين، جرّاء هجوم ايراني بطائرات مسيّرة "على أحد المواقع الحيوية".

وجاء في بيان نشره الجيش الكويتي: "تُوفّي المصابان من الجنسية الإيطالية نتيجة للإصابات التي لحقت بهما". وكانت الوزارة قد أفادت بإصابة إيطاليين وكويتي وباكستاني، جرّاء استهداف طائرات مسيّرة إيرانية "أحد المواقع الحيوية" في البلاد.

وقبل الإعلان عن مقتل الإيطاليين، ذكر الجيش الكويتي أن "القوات المسلحة رصدت اليوم عددا من الطائرات المسيّرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها".

وتابع أن "العدوان الإيراني الآثم" أسفر "عن استهداف أحد المواقع الحيوية، مما أدى إلى سقوط شظايا تسببت في إصابة 4 أشخاص"، إضافة إلى وقوع أضرار مادية.

وكانت الكويت قد أعلنت الأسبوع الماضي التصدي لاعتداءات جوية شنتها طهران، بعد ضربات أميركية استهدفت جزيرة قشم الإيرانية، فيما لم تشهد البلاد هجمات قبل ذلك منذ مطلع أيلول/ سبتمبر.

وتقول إيران باستمرار إنها تستهدف مواقع ونقاطا عسكرية أميركية في دول الخليج، إلا أن هجماتها طالت أيضا منشآت نفطية وبنى تحتية مدنية في دول عدّة منذ بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير، بضربات أميركية إسرائيلية على طهران.

وفرضت إيران قيودا مشددة على حركة العبور في مضيق هرمز منذ بدء الحرب، وتعلن بانتظام استهداف سفن لا تسلك بإذن منها المسار الذي حددته بمحاذاة سواحلها.

وتفرض الولايات المتحدة منذ نيسان/ أبريل حصارا مضادا على الموانئ الإيرانية، وتقوم بمواكبة ناقلات نفط تعبر المضيق الذي كان قبل الحرب ممرا لنحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.