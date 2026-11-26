تتواصل الاضطرابات في الخليج إذ أعلن الحوثيون استهداف الرياض للعاصمة اليمنية صنعاء، فيما صرحت السلطات الكويتية بوقوع 4 إصابات عقب التصدي لمسيّرة إيرانيّة في أجواء البلاد، والاحتلال الإسرائيلي يغتال وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة ويهدد بالتصعيد.

صورة من غزة لتشييع جثامين شهداء مدنيين اغتالتهم إسرائيل، اليوم الخميس (Getty Images)

تتواصل الهجمات المتبادلة بين الحوثيين في اليمن والمملكة العربية السعودية، وأعلن الحوثين استهداف الرياض العاصمة صنعاء، كذلك أعلنت السلطات الكويتية وقوع إصابات في أعقاب "التعامل" مع مسيّرة إيرانية جابت سماء البلاد، فيما اغتالت إسرائيل وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة، خالد أبو ندى، وزعمت في بيان أنها قتلت مسؤولا ماليا بارزا في حماس، وهددت عبر وزير الأمن في الحكومة الانتقالية، يسرائيل كاتس، بتصعيد العدوان على غزة وتهجير مليون فلسطيني.

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اليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بشن السعودية سلسة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، في ظل استمرار تبادل الضربات بين الحوثيين والمملكة.

الكويت

أفادت وزارة الدفاع الكويتية بإصابة أربعة أشخاص؛ جراء سقوط شظايا في أثناء التعامل مع طائرات مسيّرة إيرانية داخل المجال الجوي الكويتي.

الحرب على غزة

ادعى الجيش الإسرائيلي استهداف مسؤول مالي بارز في حركة حماس التي وصفت العملية بأنها "جريمة اغتيال"، مؤكدة أن الشهيد شغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة، وهو خالد أبو ندى.

وفي وقت لاحق، هدد وزير الأمن في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، بتنفيذ عملية عسكرية وتهجير مليون فلسطيني داخل قطاع غزة في حال لم تتخل حركة حماس عن سلاحها.

مصر

أعلنت النيابة العامة المصرية اعتقال شخص قالت إنه المتسبب في الحريق العظيم الذي اندلع أمس الأربعاء في شاحنة، بعد انقلابها في منطقة القاهرة الكبرى ما أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة آخرين.

سورية

عين الرئيس السوري، أحمد الشرع، السياسية الكردية البارزة، إلهام أحمد، عضوا في مجلس الشعب وفق ما أفاد المجلس، بعد أشهر من إعلان حل قوات سورية الديمقراطية (قسد) في إطار اتفاق دمج ضمن مؤسسات الدولة المركزية.

العراق

حكم القضاء العراقي بالسجن المؤبد على 8 فرنسيين؛ لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي. كذلك حكم على 2 من 20 فرنسيا مثلوا أمام القضاء بالسجن لمدة 15 عاما.

تركيا

أذن وزير المالية التركي بفتح تحقيق بحق الرئيس السابق لهيئة الرقابة المصرفية، شهاب قافجي أوغلو، على خلفية فضيحة تتعلق بصناديق استثمار بملايين الدولارات، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ألمانيا

اعتقلت السلطات الألمانية عراقيين للاشتباه في تخطيطهما لشن هجمات على معابد يهودية، لصالح "جماعة إرهابية موالية لإيران"، وفق ما أعلنت النيابة العامة.

بنغلادش

اشتبك عمال في قطاع صناعة الملابس في بنغلادش مع الشرطة، غداة حصولهم على زيادة بنسبة 36 في المئة للحد الأدنى للأجور بعد أسابيع من الاحتجاجات.

إسبانيا

غرقت ناقلة تحمل ما يصل إلى 7000 طنا من الوقود قبالة جزيرة إيبيزا الإسبانية في البحر الأبيض المتوسط، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها، فيما حاولت السلطات الإسبانية احتواء أي أضرار في مياهها.

الرسوم الجمركية الأميركية

أثار اقتراح واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة اعتراضات لدى عدد من أكبر شركائها التجاريين من بينهم الاتحاد الأوروبي والصين.

وقالت الصين إنها تحتفظ بحق اتخاذ "التدابير اللازمة"، ردا على الخطوة الأميركية.

روسيا

قُتل خمسة أشخاص في هجوم بمسيّرة أطلقتها كييف على بلدة بمنطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا تخضع لسيطرة موسكو، وفق ما أفاد حاكم المنطقة الذي عينته روسيا، يفغيني باليتسكي.

الولايات المتحدة الأميركية

منعت شركة "إنفيديا" الأميركية العملاقة للتكنولوجيا شحن خوادم حاسوبية مزودة برقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها إلى ماليزيا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا، وفق ما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز".

وفي خبر آخر، حث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، روسيا على عدم "توسيع الحرب" في أوكرانيا، وفق بيان مشترك صدر عقب اجتماعهما في ولاية فلوريدا.

الصين

نددت الصين باتفاق دفاعي بين أستراليا والفيليبين، إذ قالت إن من شأنه "مفاقمة التوترات" في منطقة تتداخل فيها المطالبات بالسيادة على الأراضي.

الاتحاد الأوروبي

يجري قادة الاتحاد الأوروبي مناقشات حول مشروع الميزانية الأوروبية، في ظل ضغوط للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وقرب الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي قد تؤدي إلى وصول مارين لوبن إلى الحكم.

بورما

قال رئيس بورما، مين أونغ هلاينغ، إن حكومته لن تلتزم الجوانب التي تعتبرها "غير مناسبة" من الحكم الصادر عن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أن بورما ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا.

تايلند

هز انفجار هائل مستودعا للنفط في العاصمة بانكوك، ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص بينهم ثلاثة في حالة خطرة، بحسب ما أفادت السلطات.

الدانمارك

أعلنت الحكومة الدانماركية أن قراصنة إلكترونيين اخترقوا السجل الوطني، واطلعوا على البيانات الشخصية لـ11 ألف شخص بعد شهرين من هجوم إلكتروني مماثل.