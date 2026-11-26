تقترب عدة دول أوروبية وازنة من إجراء انتخابات قد تعيد توزيع موازين القوى داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد نفوذ اليمين المتطرف والقوى المشككة بالمشروع الأوروبي، ما يثير مخاوف من عرقلة أعمال الاتحاد وتعطيل آلياته.

من المحتمل أن تؤدي الانتخابات غير المسبوقة في أوروبا إلى تغيير جلي في ملامح الاتحاد الأوروبي، لا سيما انتخابات فرنسا، وهو تغيير قد يؤدي إلى تعطل آليات عمل الاتحاد الأوروبي وإرباك مؤسساته.

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لم يشهد الاتحاد الأوروبي مرحلة سياسية مماثلة من قبل، فخلال الأشهر المقبلة ستخوض أربع من الدول الخمس الكبرى في الاتحاد انتخابات لتغيير قياداتها أو تجديدها، انتخابات تتسم بتصاعد نفوذ القوى المشككة في المشروع الأوروبي، والتي تنظر بريبة إلى بروكسل (معقل الاتحاد الأوروبي)، وتدعو إلى منح الدول الأعضاء صلاحيات أوسع على حساب المؤسسات الأوروبية المشتركة.

وسيكون الاستحقاق الأكثر حسما في فرنسا، حيث تتصدر زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، استطلاعات الرأي بفارق مريح عن منافسيها.

ويلخص دبلوماسي في بروكسل الأمر بالقول "ما نخاطر به هو عرقلة عمل الآلة الأوروبية".

حقبة سانشيز

تبدأ سلسلة الانتخابات في إسبانيا الأحد المقبل، ومن المحتمل أن تشهد هذه الانتخابات، التي اتسمت بنقاشات حادة بشأن الهجرة والسكن، نهاية حقبة بيدرو سانشيز.

وبعد أكثر من ثماني سنوات في السلطة، أصبح رئيس الوزراء الإسباني واحدا من آخر القادة الاشتراكيين في الاتحاد الأوروبي، وهو يخالف توجهات معظم قادة الاتحاد، خصوصا في ما يتعلق بقضايا الهجرة أو الدفاع.

وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى خسارته أمام منافسه المحافظ، ألبرتو نونييز فيخو. ولأول مرة منذ عهد فرانكو، قد يشارك حزب فوكس اليميني المتطرف في الحكومة.

وفي سنة 2027، ستجري انتخابات في إستونيا، الدولة المطلة على البلطيق التي هزتها محاولات تخريب متكررة تنسب إلى روسيا.

كذلك ستنظم انتخابات في اليونان وفنلندا وسلوفاكيا، حيث يحافظ رئيس الوزراء، روبرت فيكو، على علاقات مع الكرملين.

وبعد ذلك ستتجه الأنظار إلى إيطاليا، حيث تواجه رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة، جورجيا ميلوني، منافسة من جناح أكثر تشددا داخل معسكرها يتمثل في الجنرال السابق، روبرتو فاناتشي، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة ومعارضته تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وتحظى الانتخابات التشريعية في بولندا أيضا باهتمام كبير، لكونها ساحة مواجهة جديدة بين معسكر الليبرالي، دونالد توسك، ومعسكر القومي، كارول نافروتسكي، في جولة جديدة من شد الحبال السياسية بين الطرفين.

وفي هذا البلد تطرح رؤيتان متعارضتان لا يمكن التوفيق بينهما لأوروبا، وهو ما تجسد بوضوح في التوترات الحادة التي أحاطت بالمحكمة الدستورية البولندية خلال الخريف الماضي.

تغيير جذري

لكن لا يوجد أي انتخابات تثير قلق بروكسل بقدر الانتخابات الرئاسية الفرنسية؛ إذ تعد المرشحة الأوفر حظا للوصول إلى قصر الإليزيه، مارين لوبن، في نظر أوروبا النقيض التام للرؤية التي دافع عنها إيمانويل ماكرون على مدى عقد من الزمن، وهو الذي احتفل بفوزه في الانتخابات الرئاسية مرتين على أنغام "نشيد الفرح"، النشيد الرمزي للاتحاد الأوروبي.

وتسعى لوبن لوضع حد لتوسيع الاتحاد الأوروبي، ووقف المساعدات المالية المقدمة لكييف، وقد توجهت لوبن إلى العاصمة البلجيكية قبل أسابيع قليلة حاملة هذه الرسالة، متعهدة بحصر دور المفوضية الأوروبية في إطار "أمانة عامة تخدم الدول"، فضلا عن تعهدها بخفض المساهمة الفرنسية في ميزانية الاتحاد الأوروبي بقدر كبير.

وترى الخبيرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، سيليا بيلان، أن "مقترحاتها من شأنها أن تؤدي إلى تحول جذري في المسار، وقد تدفع فرنسا إلى مواجهة مفتوحة مع المؤسسات الأوروبية".

قلق

في أعلى هرم المؤسسات الأوروبية، لا يكاد المسؤولون يجرؤون على تصور شكل الاتحاد إذا ما وصل اليمين المتطرف إلى السلطة في باريس، لا سيما أن قنوات التواصل مع مارين لوبن لم تُبنَ يوما على نحو فعال أو منتظم.

لكن السؤال الذي يشغل بروكسل هو: كيف ستجري المناقشات التي تسبق القمم الأوروبية؟

هل ينبغي توقع قمم أوروبية تصعب إدارتها، أو حتى شلل في عمل الآلة الأوروبية؟ وما مصير المحور الفرنسي-الألماني، الركيزة التاريخية للبناء الأوروبي، في ظل وجود فريدريش ميرتس في برلين وهو يعاني أساسا من تراجع نفوذه السياسي؟

وهل يمكن أن تدفع أورسولا فون دير لايين نفسها ثمن هذه التحولات؟

في بروكسل، هناك من بدأ يتخيل السيناريو الأسوأ.

وفي المقابل، يقلل آخرون من أهمية تصريحات مارين لوبن، معتبرين أن المرشحة، إذا وصلت إلى السلطة، لن يكون أمامها خيار سوى الالتزام بقواعد اللعبة الأوروبية.

ويقول دبلوماسي أوروبي "ليس بالضرورة أن يُنظر إلى كل شيء على أنه كارثة"، مضيفا "إذا حدث فراغ، ستسارع دول أخرى إلى ملئه".

كذلك يدعو بعض المسؤولين إلى توخي الحذر الشديد في التعامل مع استطلاعات الرأي، في زمن تتوالى فيه الأزمات والتقلبات. فماذا لو أخفقت القوى المشككة في الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف في ترجمة زخمها السياسي إلى انتصارات انتخابية؟

قلقون أم متحفظون، مستسلمون للأمر الواقع أم متوجسون من احتمالاته، يتفق الجميع على أمر واحد هو ضرورة جعل الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على الصمود في وجه الهزات الانتخابية المقبلة.

ويظهر ذلك من خلال المفاوضات المكثفة الجارية لإقرار الميزانية الأوروبية المقبلة، أو عبر السعي إلى تأمين تمويل لأوكرانيا يغطي كامل العام 2027؛ فلا أحد يعلم ما الذي قد يحمله المستقبل.