تأتي العقوبات الجديدة في سياق تصاعد التوتر بين كانبيرا وطهران، بعدما طردت أستراليا السفير الإيراني وثلاثة دبلوماسيين آخرين، وعلّقت عمل سفارتها في طهران على خلفية اتهامات لإيران بالضلوع في "هجمات معادية للسامية".

صحافيون أمام السفارة الإيرانية في كانبيرا، غداة إعلان أستراليا طرد السفير الإيراني، في 27 آب/أغسطس 2025 (Getty Images

فرضت أستراليا، اليوم الجمعة، عقوبات مالية في إطار "مكافحة تمويل الإرهاب" على شخصين تتهمهما بتدبير "هجمات معادية للسامية" استهدفت مؤسسات يهودية في البلاد عام 2024، ادعت السلطات الأسترالية إنها نُفذت لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في بيان، إن العقوبات تستهدف زهير حسيب وكاظم حمد، اللذين تتهمهما السلطات بالوقوف وراء هجومين استهدفا مطعمًا يهوديًا في مدينة سيدني وكنيس "أداس إسرائيل" في ملبورن.

وأشارت وونغ إلى أن أنشطة الشخصين وردت في التقييم السنوي للتهديدات الأمنية، الذي أصدره جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي في حزيران/يونيو الماضي، غير أن السلطات كشفت عن اسميهما علنًا للمرة الأولى، اليوم.

وبموجب العقوبات الجديدة، يُحظر التعامل مع أصول الشخصين أو إتاحة الأموال والممتلكات لهما، فيما قد تصل عقوبة مخالفة قوانين العقوبات الأسترالية إلى السجن لمدة عشرة أعوام، فضلًا عن غرامات مالية باهظة.

وتهدف الإجراءات، بحسب الخارجية الأسترالية، إلى الحد من قدرة الشخصين على الوصول إلى الموارد المالية، ومنع ضلوعهما في هجمات مستقبلية.

أزمة دبلوماسية بين كانبيرا وطهران

وتأتي الخطوة في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسترالية بحق إيران، منذ إعلان أجهزتها الأمنية اتهامات بشأن ضلوع طهران في الهجمات التي شهدتها البلاد عام 2024.

وفي آب/أغسطس 2025، قررت أستراليا طرد السفير الإيراني، في خطوة غير مسبوقة من نوعها في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وشملت الإجراءات الأسترالية كذلك طرد ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين آخرين، وتعليق عمل السفارة الأسترالية في طهران، وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجهات الحكومية الراعية للإرهاب.

ونفت إيران، في حينه، الاتهامات الأسترالية، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة، فيما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الإجراءات التي اتخذتها كانبيرا تأثرت بالتطورات السياسية الداخلية في أستراليا، بما فيها الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي أيلول/سبتمبر 2025، أعلنت طهران خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أستراليا، ردًا على إجراءات كانبيرا، مؤكدة مغادرة السفير الأسترالي الأراضي الإيرانية.

وشهدت أستراليا، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تصاعدًا في حوادث معاداة السامية، إلى جانب ارتفاع حوادث الكراهية ضد المسلمين.